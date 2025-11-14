حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع(فيديوجراف)

18 حجم الخط

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا بالفيديوجراف عن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 8/ 11/ 2025 إلى 13/ 11/ 2025.

وجاء في التقرير أنه فى يوم 13/11/2025 شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي - في الاحتفال بمرور ٥٠ عامًا على استقلال جمهورية أنجولا، حيث ألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها - نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية - عن تهنئة الدولة المصرية إلى حكومة وشعب جمهورية أنجولا بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني للاستقلال، وعن خالص التقدير والامتنان للسفير الأنجولي وممثلي السفارة، على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، والذي يمثل تجسيد حيّ لروح الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

وقال وزير الإسكان: منذ فجر العلاقات بين مصر وأنجولا، كانت شراكاتنا تقوم على رؤية مشتركة تعتمد على الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون البنّاء في مختلف المجالات، وقد مثّل دعم مصر لاستقلال أنجولا في ستينيات القرن الماضي، واستضافتها لأول مكتب إقليمي لحركة التحرير الأنجولية في القاهرة عام 1965، بداية شراكة قائمة على التضامن والنضال من أجل الحرية وتقرير المصير.

وأضاف وزير الإسكان، أنه في السنوات الأخيرة، شهدت هذه الشراكة زخمًا ملحوظًا، تجلّى بوضوح في الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنجولا في يونيو 2023، وهي أول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1976، وقد جسدت تلك الزيارة التزام مصر الحقيقي بالارتقاء بعلاقاتها مع أنجولا إلى آفاق أوسع، واستمر هذا الزخم بزيارة فخامة الرئيس جواو لورنسو إلى القاهرة في أبريل 2025، والتي أكدت المسار الطموح والمتنامي لعلاقة تتجاوز الأطر التقليدية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي.

وفى اليوم نفسه قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتفقد الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط "على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.





وفي ذات اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وقد ضم وفد البنك الدولي السيدة ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية (العمران والاقتصاد والنقل) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعددًا من مسؤولي البنك المرافقين لها.

واستعرض المهندس شريف الشربيني من جانبه رؤية الدولة ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى في عدد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أبرز التحديات الراهنة والخطوات التنفيذية الجارية لتطوير العمران القائم، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى العمران الأخضر.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا اليوم، اجتماعًا مع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها المهندس شريف الشربيني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" مع الجهات التابعة للوزارة والشركات المنفذة، ومتابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، وعرض تفاصيل تلك المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة، حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم.

وجاء بالتقرير بهذا اليوم، أنه في إطار التحضيرات الجارية للمفاوضات المصرية الألمانية المقرر عقدها يومي ١٧ و١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ بشأن مشروعات التعاون المشتركة، والتى تتضمن مشروعات تنفيذية داخل المدن الجديدة لرفع كفاءة اداء الخدمات والبنية الأساسية، وتوفير الدعم المطلوب لها، عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا مع السيد كارل ليفجن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور دكتور مهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة إفوا دادزي، مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع.

وفي اليوم نفسه، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظم قطاع الإسكان والمرافق تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير -المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق ندوة تحت عنوان "تكنولوجيا الإنارة الذكية"، وذلك بالشراكة مع خبراء إحدى الشركات المتخصصة وبحضور المهندسة أمينة حسين مسعود مدير عام بالإدارة المركزية لمواد البناء، وممثلي الجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي الجهات المختلفة بالوزارة.

وفي يوم 12/11/2025، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقديم الطلبات لاستيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للتقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، والذى كان قد تم اطلاقه فى 11 أكتوبر الماضى.

وأكد وزير الإسكان على أهمية تقديم كافة التيسيرات لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين، وأنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://youtu.be/hyL2ekU50Kw.

كما ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي وبلغت نحو 3.21 من مليار جنيه بنسبة بلغت 284% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس افترة من العام المالى الحالى، علمًا بأن الهيئة تطور حاليًا اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعمًا لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.

وفي هذا اليوم، أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم اليوم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية، على أن يتم السداد لحجز الوحدات إعتبارًا من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".

كما عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحى بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء.

وفي يوم 11/11/2025، جاء في التقرير أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية بدءًا من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل وكراسات الشروط الخاصة بالوحدات والتسجيل لإنشاء حساب شخصى من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني reservations.realestate.gov.eg إعتبارًا من يوم الأربعاء 12/11/2025.

كما استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح ذلك اليوم، وفدًا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، لبحث فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي قطاع المرافق.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الصينية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع تحلية مياه البحر.

كما شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بتنظيم مشترك من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وألقى المهندس شريف الشربيني، كلمةَ أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور وسعادته بالمشاركة بهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمفكرين والمستثمرين وشركاء التنمية، الذين يلتقون اليوم تحت مظلة هدف وطني واحد، هو بناء جمهورية جديدة قوية، مستدامة، ومتصلة بالمستقبل.

وفي يوم 10/11/2025، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم عمارات مشروع "جنة" للفائزين بعدة مناطق بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16/11/2025، وحتى يوم الخميس 1/1/2026، وفقًا للمواعيد المقررة.

ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جناح وزارة الإسكان بالمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA202 في دورته السادسة، وذلك على هامش مشاركته في افتتاح الذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات الاجنبية والمحلية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المهم الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة هامة للتفاعل وتبادل المعرفة حول أحدث الحلول والابتكارات التي تساهم في تعزيز كفاءة القطاعات المختلفة.

وفي يوم 9/11/2025، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم استرداد مساحة 55 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لمخالفة اشتراطات التخصيص والتعدي بدون سند قانوني، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حماية أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات تعدٍ على الأراضي.

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان متوسط" التي تم إجراء الحجز الإلكتروني لها للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16/11/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 4/12/2025، وفقًا للمواعيد المقررة.

وفي يوم 8/11/2025، بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقد خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا"، ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمشروع M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، وتبلغ مساحة البحيرات الجاري تنفيذها تبلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع، كما تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، مؤكدًا ضرورة أن يسير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الإلتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، بمشروعات "مارينا 8"، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسي جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

ثم واصل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها برج LD08 ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون ومشروع كوبري C19 بمدينة العلمين الجديدة، بهدف الوقوف على مستجدات التنفيذ وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية المنفذة للمشروع، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

واطَّلع وزير الإسكان خلال الجولة على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" وكوبري C3، والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالعمارات التي لم يتم الانتهاء منها وتنسيق الموقع.

كما تفقد وزير الإسكان مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، واستمع لشرح تفصيلي من مسئولي المشروع تضمن كافة تفاصيل الأعمال.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بالمدينة التراثية، وتابع الأعمال الجارية بها التى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

