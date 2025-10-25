اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه عن مدينة الفيوم لمدة 12 ساعة نظرا لصيانة خط 1000 مليمتر بالقرب من عزبة عاشور التابعة لمركز الفيوم.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والتي تتغذى من الخط المذكور هي: “مركز الفيوم قري ( زاوية المرادية ـ منشأة عبدالله. – بني صالح ـ الحريشي ـ الحميدية ) والعزب والنجوع التابعة لهم، ومن مركز سنورس تتأثر مدينة سنورس بالكامل، وجميع القري التابعة للمركز، ومنطقة أبو نعمة، والمنطقة السياحية علي الشاطئ الجنوبي لبحيرة قارون”.

وأشارت إلى أن قطع المياه يبدأ من الساعة الواحدة ظهرا اليوم السبت، لمدة أقصاها 12 ساعة، على أن يتم ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة تباعا، فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والعيادات الواقعة في نطاق المناطق المتأثرة، أن تخزن احتياجاتها من المياه طوال فترة الانقطاع، مؤكدة أنها توفر الشركة مياه الشرب بالفناطيس حال الاحتياج القصوى للمناطق المتضررة، من خلال رقم الطوارئ المختصر.

