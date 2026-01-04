الأحد 04 يناير 2026
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات الثالثة فجرا منتصف الليل وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

 

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

الأرصاد تعلن طقس الغد وأمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى  اخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 09

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 07

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 05
 

الجريدة الرسمية