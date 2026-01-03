الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن طقس الغد وأمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق

طقس، فيتو
طقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن  فرص سقوط أمطار خفيفة إلى  متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

شديد البرودة بالقاهرة ويقترب من الصقيع جنوبا، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد  حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا،ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 08

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الأحد

مواد متعلقة

الصغرى في القاهرة 9 مئوية وأسيوط 5، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

الشتاء يكشر عن أنيابه، موجة صقيع تضرب الصعيد، برد قارس بالقاهرة، رياح وأمطار، وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

سرعة الرياح تصل لـ 50 كم/ ساعة، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر وخليج السويس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة كثيفة على هذه الطرق

درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات

طقس الجمعة في المنيا، معتدل نهارا بارد ليلا وتحذير من الشبورة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

أمم أفريقيا، تونس ومالي تلجآن لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

كأس أمم إفريقيا، تونس تتعادل مع مالي ويلجآن للأشواط الإضافية

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

محمود كمال يتألق ومحمود السيد يتحدى نفسه في مواجهة القراء بـ «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads