ألعاب نارية وألوان، المنايفة يحتفلون بالعام الجديد (فيديو وصور)

شهدت محافظة المنوفية تجمعات كبيرة من الأسر والشباب بالشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم، احتفالًا ببداية العام الجديد 2026، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين المواطنين.



ألعاب نارية ورقص في الشوارع احتفالًا بالعام الجديد

واحتفل عدد من الشباب ببداية العام الجديد من خلال إطلاق الألعاب النارية في سماء شبين الكوم، والرقص في الشوارع، في أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتواجدين.



محافظ المنوفية يشدد على رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

في سياق متصل، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات والمرافق العامة بنطاق المحافظة، تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد.



تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات

وأكد محافظ المنوفية على أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة، والتعامل الفوري مع تجمعات القمامة أولًا بأول، مع الاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، حفاظًا على الأجواء الاحتفالية.



ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق التام مع الجهات الأمنية والمعنية، وتكثيف التأمين بمحيط الكنائس ودور العبادة، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية، بما يضمن سلامة المواطنين وقضاء الأعياد في أجواء من البهجة والسرور.



غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

كما أكد محافظ المنوفية على الاستجابة الفورية لكافة الشكاوى التي ترد إلى غرف العمليات بالوحدات المحلية، مع الربط المباشر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على الأرقام التالية: (2239804 – 2224899 – 2222035)، لضمان سرعة التعامل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

