الإثنين 05 يناير 2026
اتفرج مجانا، 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين بأمم أفريقيا

منتخب مصر،فيتو
أمم إفريقيا 2025، يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين نظيره منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري. 

 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين 

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

منتخب بنين، فيتو
حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم مصر أمام بنين

فيما استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في مباراة اليوم أمام بنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدًا إلى بلاده مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر، أو الدفع بدلا منه باللاعب إبراهيم عادل كجناح أيسر، ومحمد صلاح جناح أيمن ومصطفى محمد في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور أو عمر مرموش في مركز 10 أسفل رأس الحربة.

