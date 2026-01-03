آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها بكأس الأمم الإفريقية.
مواعيد كأس أمم إفريقيا
السنغال × السودان
الساعة: 6:00 م
القناة: beIN Sports MENA Max 1
مالي × تونس
الساعة: 9:00 م
القناة: beIN Sports MENA Max 1
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا × نوتنجهام فوريست
الساعة: 2:30 م
القناة: beIN Sports MENA 1
برايتون × بيرنلي
الساعة: 5:00 م
القناة: beIN Sports MENA 2
وولفرهامبتون × وست هام
الساعة: 5:00 م
القناة: beIN Sports MENA 1
بورنموث × آرسنال
الساعة: 7:30 م
القناة: beIN Sports MENA 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × فالنسيا
الساعة: 3:00 م
القناة: beIN Sports MENA 3
أوساسونا × أتلتيك بيلباو
الساعة: 5:15 م
القناة: beIN Sports MENA 3
إلتشي × فياريال
الساعة: 7:30 م
القناة: beIN Sports MENA 3
إسبانيول × برشلونة
الساعة: 10:00 م
📺 القناة: beIN Sports MENA 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كومو × أودينيزي
الساعة: 1:30 م
القناة: STC TV
جنوى × بيسا
الساعة: 4:00 م
القناة: STC TV
ساسولو × بارما
الساعة: 4:00 م
القناة: STC TV
يوفنتوس × ليتشي
الساعة: 7:00 م
القناة: STC TV
أتالانتا × روما
الساعة: 9:45 م
القناة: STC TV
مواعيد مباريات دوري روشن السعودي
الفتح × الشباب
الساعة: 3:10 م
القناة: Thmanyah TV
الفيحاء × الخلود
الساعة: 4:55 م
القناة: Thmanyah TV
الاتحاد × التعاون
الساعة: 7:30 م
القناة: Thmanyah TV
دوري أدنوك للمحترفين (الإمارات)
عجمان × اتحاد كلباء
الساعة: 2:55 م
القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية
البطائح × دبا الفجيرة
الساعة: 2:55 م
القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية
الجزيرة × شباب أهلي دبي
الساعة: 5:45 م
القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا