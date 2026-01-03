السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3 يناير 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة والتي يعد أبرزها بكأس الأمم الإفريقية.

 

مواعيد كأس أمم إفريقيا

السنغال × السودان
 الساعة: 6:00 م
 القناة: beIN Sports MENA Max 1

مالي × تونس
 الساعة: 9:00 م
 القناة: beIN Sports MENA Max 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × نوتنجهام فوريست
الساعة: 2:30 م

 القناة: beIN Sports MENA 1

برايتون × بيرنلي
الساعة: 5:00 م
 القناة: beIN Sports MENA 2

وولفرهامبتون × وست هام
 الساعة: 5:00 م
 القناة: beIN Sports MENA 1

بورنموث × آرسنال
 الساعة: 7:30 م
 القناة: beIN Sports MENA 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × فالنسيا
 الساعة: 3:00 م
 القناة: beIN Sports MENA 3

أوساسونا × أتلتيك بيلباو
 الساعة: 5:15 م
 القناة: beIN Sports MENA 3

إلتشي × فياريال
 الساعة: 7:30 م
القناة: beIN Sports MENA 3

إسبانيول × برشلونة
 الساعة: 10:00 م
📺 القناة: beIN Sports MENA 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو × أودينيزي
 الساعة: 1:30 م
 القناة: STC TV

جنوى × بيسا
 الساعة: 4:00 م
 القناة: STC TV

ساسولو × بارما
 الساعة: 4:00 م
 القناة: STC TV

يوفنتوس × ليتشي
 الساعة: 7:00 م
 القناة: STC TV

أتالانتا × روما
 الساعة: 9:45 م
 القناة: STC TV

 

مواعيد مباريات دوري روشن السعودي

الفتح × الشباب
 الساعة: 3:10 م
 القناة: Thmanyah TV

الفيحاء × الخلود
 الساعة: 4:55 م
 القناة: Thmanyah TV

الاتحاد × التعاون
 الساعة: 7:30 م
 القناة: Thmanyah TV

دوري أدنوك للمحترفين (الإمارات)

عجمان × اتحاد كلباء
 الساعة: 2:55 م
 القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية

البطائح × دبا الفجيرة
 الساعة: 2:55 م
القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية

الجزيرة × شباب أهلي دبي
الساعة: 5:45 م
 القنوات: دبي الرياضية + أبو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات الدوري الانجليزي مواعيد مباريات الدوري الاسباني مواعيد مباريات الدورى مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإسباني

مواد متعلقة

لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي

أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي

الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي

شاهد، حزن وحسرة رونالدو بعد خسارة النصر أمام أهلي جدة في قمة الدوري السعودي

حقيقة استقالة ياسين منصور من مجلس إدارة الأهلي

طاقم تحكيم مصري يدير مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

صراع على القمة، ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل صدام النصر وأهلي جدة

الأكثر قراءة

تفسير رؤية غرق شخص في المنام وعلاقته بكثرة الخلافات الزوجية

الأكبر منذ فترة، ارتفاع أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق

درجات الحرارة غدا السبت في المحافظات

يصل إلى 31 جنيها، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ممداني في أول تعليق على قراراته ضد إسرائيل: لن أتراجع وهذا موقفي من يهود نيويورك

عرض الفيلم الوثائقي "البحث عن داود عبد السيد" بالسينمات في قطر ومصر

إيران توجه رسالة عاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عقب تهديدات ترامب

نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الجمعة

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع بنين.. ثمن نهائي أمم أفريقيا والسوبر الإسباني.. أرسنال ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads