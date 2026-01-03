التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست، التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا

تشكيل نوتنجهام فورست



ويدخل أستون فيلا المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ساعيًا لاستغلال اللعب على ملعبه من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز طموحاته في المنافسة، بينما يتطلع نوتنجهام فورست للعودة بنتيجة إيجابية خارج الديار تساعده على تحسين وضعه في جدول الدوري والابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست

وتُقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست اليوم، السبت 3يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لـ مباراة أستون فيلا ونوتنجهام

وتنقل قناة beIN SPORTS HD 1 أحداث المباراة بشكل حصري، مع تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، إلى جانب متابعة مباشرة لأبرز لحظات المواجهة.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن هالاند لاعب مانشستر سيتي، يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 20.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا

2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا

3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف

4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف

4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف

4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف

4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف

5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف

5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف

5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف

5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

