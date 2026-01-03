السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا،فيتو
أستون فيلا،فيتو
18 حجم الخط

 أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست، التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أستون فيلا 

تشكيل نوتنجهام فورست 


 ويدخل أستون فيلا المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، ساعيًا لاستغلال اللعب على ملعبه من أجل حصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز طموحاته في المنافسة، بينما يتطلع نوتنجهام فورست للعودة بنتيجة إيجابية خارج الديار تساعده على تحسين وضعه في جدول الدوري والابتعاد عن مناطق الخطر.

موعد مباراة أستون فيلا ونوتنجهام فورست

وتُقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست اليوم، السبت 3يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

القنوات الناقلة لـ مباراة أستون فيلا ونوتنجهام

وتنقل قناة beIN SPORTS HD 1 أحداث المباراة بشكل حصري، مع تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، إلى جانب متابعة مباشرة لأبرز لحظات المواجهة.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يأتي نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر برصيد 18 نقطة.

يذكر أن هالاند لاعب مانشستر سيتي،   يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفًا قبل انطلاق الجولة الـ 20.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 20

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 19 هدفا 
2- إيجور تياجو برينتفورد 11 هدفا 
3- أنطوان سيمنيو بورنموث 9 أهداف
4- هوجو ايكتيكي ليفربول 8 أهداف
4- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 8 أهداف
4- داني ويلبيك برايتون 8 أهداف
4- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 8 أهداف
5- فيل فودين مانشستر سيتي 7 أهداف
5- ريتشارليسون توتنهام 7 أهداف
5- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 7 أهداف
5- مورجان روجرز أستون فيلا 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز هالاند لاعب مانشستر سيتي كريستال بالاس نوتنجهام فورست

مواد متعلقة

أبرز عناصر القوة في منتخب بنين قبل مواجهة مصر بدور الـ16 في أمم أفريقيا

بقيادة بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

منتخب تونس يبحث اليوم عن "لقبه الغائب" أمام مالي في دور الـ 16 لأمم إفريقيا

آرسنال وبرشلونة والأمم الإفريقية، مواعيد مباريات اليوم 3 يناير 2025 والقنوات الناقلة

أحمد حسن يحذر لاعبي المنتخب من مباراة بنين بأمم إفريقيا

ملخص لمسات سعود عبد الحميد أمام تولوز بالدوري الفرنسي (فيديو)

لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي

أجبروني على هذا التصرف، حمزة الجمل يكشف سبب تقدمه بشكوى ضد الإسماعيلي

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads