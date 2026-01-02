الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسن شحاتة: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا.. وقدم دور مجموعات قوي

أشاد حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني السابق لـ منتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليا في المغرب، مؤكدا أن المنتخب يسير بخطوات ثابتة نحو المنافسة على اللقب.

تصريحات حسن شحاتة عن منتخب مصر 

وقال حسن شحاتة في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية: منتخب مصر قدم مستوى جيدا خلال دور المجموعات، وحقق العديد من المكاسب، أبرزها العودة القوية في النتيجة أمام زيمبابوي في الجولة الأولى ،وفرض السيطرة الهجومية، ثم تحقيق فوز صعب ومهم على جنوب أفريقيا، رغم استكمال الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد محمد هاني.

وأضاف: من ضمن المكاسب أيضا إتاحة الفرصة لعدد من البدلاء في المباراة الثالثة، للاطمئنان على جاهزية جميع العناصر، وهو ما منح الجهاز الفني رؤية أوضح قبل الأدوار الإقصائية.

وأكد المعلم، أن هذه النتائج أسهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مشيرا إلى أن ذلك يعزز من حظوظ المنتخب في مواصلة المشوار والمنافسة بقوة على اللقب.

وعن أبرز اللاعبين في دور المجموعات، أوضح شحاتة أن الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمد الشناوي هم الأفضل في صفوف المنتخب خلال هذه المرحلة.

واختتم شحاتة تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الجيل الحالي على التتويج بالبطولة تحت قيادة حسام حسن، مستشهدًا بما قدمه الفريق من أداء منظم وثقة واضحة خلال المباريات الماضية.

