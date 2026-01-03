السبت 03 يناير 2026
رياضة

أبرز عناصر القوة في منتخب بنين قبل مواجهة مصر بدور الـ16 في أمم أفريقيا

منتخب بنين،فيتو
منتخب بنين،فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية بـ7 نقاط، ثم بنين 3 نقاط، وأخيرًا بوتسوانا بدون نقاط. 

أبرز عناصر القوة بمنتخب بنين 

ويملك منتخب بنين 3 عناصر قوية في خط الهجوم، هم: ستيف مونيي، مهاجم أنطاليا سبور التركي وهو  الذي صنع هدف الفوز على بوتسوانا في كأس الأمم الأفريقية.

ومن العناصر التي يعتمد عليها مدرب بنين إييجون توسين، مهاجم لوريان الفرنسي.

ويعد رودلوفو أولوكو، من أهم العناصر في كتيبة منتخب مالي، بجانب أندرياس هونتوندجي لاعب سانت بولي الألماني وأوليفير فيردون لاعب لودوجوريتس البلغاري،وسيدريك هونتوندجي لاعب نادي بانديرماسبور التركي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو

حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم مصر أمام بنين

فيما استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفاع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدًا إلى بلاده مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور في مركز 10 أسفل رأس الحربة.

