أبرز المعلومات عن منتخب بنين قبل مواجهة مصر بدور الـ 16 بأمم إفريقيا

أمم إفريقيا 2025، يواصل منتخب مصر مشواره في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت في ضيافة المغرب بتاريخ 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى الثامن عشر من يناير الجاري، عندما يواجه نظيره البنيني مساء الإثنين القادم الموافق 5 يناير على ملعب أدرار بمدينة أغادير في ثمن نهائي البطولة.

وهي المواجهة الثانية بين الطرفين في نهائيات (كان) بعد أن التقيا في مرحلة المجموعات في نسخة 2020 بأنجولا وتفوق "الفراعنة" بثنائية أحمد المحمدي وعماد متعب.

وألقى (الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم) الضوء على حاضر وتاريخ المنتخب الملقب بـ "السناجب"، وأبرز أرقامه في كأس الأمم الأفريقية.

- تأسس الاتحاد البنيني لكرة القدم عام 1962 وانضم للاتحاد الأفريقي 1963 وللاتحاد الدولي 1962.

- يحتل منتخب بنين المركز العشرين أفريقيًا والـ 92 عالميًا وفقًا لتصنيف شهر ديسمبر برصيد 1255.73 نقطة.

- أفضل تصنيف في تاريخه كان وصوله للمركز رقم 59 عالميًا في شهري نوفمبر وديسمبر 2009 وأبريل 2010.

تاريخ منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية

وسجل منتخب "السناجب" حضوره في النهائيات للمرة الخامسة في تاريخه بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الرابعة التي جمعته مع الثلاثي نيجيريا ورواندا وليبيا ’ حيث حصل على 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين وسجل 7 أهداف مقابل 7 أهداف في شباكه وتصدر الثنائي أندرياس هونتونجي وستيف مونيه قائمة هدافي الفريق برصيد هدفين لكلًا منهما.

-ويقود الألماني جيرنوت رور (72 سنة) منتخب بنين منذ 14 فبراير 2023 وخاض معه الفريق 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 وسجل 28 هدفًا مقابل 32 في شباكه.

القائمة النهائية لمنتخب بنين

- ضمت القائمة النهائية لمنتخب بنين في البطولة 28 لاعبًا من بينهم 26 محترفًا 17 منهم في أوروبا وتبلغ القيمة السوقية للفريق 13.65 مليون يورو ومتوسط الأعمار 26 سنة.

- تمكن منتخب بنين من تجاوز الدور الأول للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حل ثالثًا في المجموعة من فوز على بوتسوانا (1 – 0) في الجولة الثانية بتوقيع يوهان روش وخسارتين أمام الكونغو الديمقراطية (0 – 1) والسنغال (0 – 3) في الجولتين الأولى والثالثة.

- قبل النسخة الحالية شارك المنتخب البنيني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 4 مرات أولها في النسخة الرابعة والعشرين في تونس 2004 ، وأخرها في النسخة الثانية والثلاثين التي أقيمت في ضيافة مصر 2019.

- ودع منتخب "السناجب" " من الباب الصغير في أول 3 مشاركات ’ لكنه قدم أفضل أداء له في الظهور الرابع في مصر 2019 عندما تخطى مرحلة المجموعات لأول مرة بعد أن تأهل مع العملاقين غانا والكاميرون عن المجموعة السادسة ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث ’ ثم حقق مفاجأة من العيار الثقيل في ثمن النهائي عندما تجاوز منتخب المغرب بركلات الترجيح ’ ثم ودع البطولة بخسارة صغيرة أمام السنغال بهدف في ربع النهائي.

- 14 مباراة خاضها منتخب بنين في (كان) بدأت أمام جنوب أفريقيا في مستهل مشوار الطرفين في نسخة 2004 وأخرها في مواجهة السنغال في ربع نهائي النسخة رقم 32 في مصر.

- قبل فوزه على بوتسوانا في هذه النسخة لم يحقق منتخب بنين أي فوز خلال تاريخه في كأس الأمم الأفريقية، واكتفى بالتعادل في 5 مباريات، الأول مع موزمبيق (2 – 2) في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في بطولة 2004، والأخير أمام المغرب (1 – 1) في ثمن نهائي نسخة 2019 ثم تفوق بركلات الترجيح.

ارقام منتخب بنين في كأس الأمم الأفريقية

- 9 خسائر تكبدها منتخب بنين في مشاركاته السابقة في أمم أفريقيا أولها أمام جنوب أفريقيا (0 – 2) في مستهل مشاركاته في بطولة 2004 على ملعب الطيب المهيري في صفاقس 1986 ’ وأخرها (0 – 1) أمام السنغال في ربع نهائي النسخة رقم 32 على ملعب 30 يونيو بالقاهرة.

- 7 أهداف سجلها منتخب بنين طوال تاريخه في (كان) ’ افتتحها موسى لاتونجي في شباك الحارس النيجيري فينسينت إنياما في الدقيقة الـ 90 في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة في ظهوره الأول في تونس 2004 ’ وختمها مويس إديليهو في مرمى الحارس المغربي ياسين بونو عند الدقيقة 53 في ثمن نهائي نسخة 2019.

- 24 هدفاُ استقبلتها شباك منتخب بنين في النهائيات، حيث كانت البداية عبر المهاجم الجنوب أفريقي سيابونجا نومفيتي الذي زار شباك الحارس رشاد شيتو عند الدقيقة 57 من عمر لقاء المنتخبين في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة بالنسخة الرابعة والعشرين سنة 2004 ’ وأخرها بتوقيع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جايي في مرمى الحارس ساتورين ألاجبي عند 69 من عمر مواجهة المنتخبين في النسخة رقم 32 في مصر 2019.

- 3 هو أكبر عدد من الأهداف لمنتخب بنين في نسخة واحدة وحققه في ظهوره الرابع في النسخة رقم 32 ، أما في مشاركتيه الأولى والثانية في نسختي 2004 و2008 فقد اكتفى بهدف وحيد.

- (0 – 4) أكبر خسارة لمنتخب بنين في أمم أفريقيا وكانت أمام المنتخب المغربي في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في النسخة التونسية 2004.

- سجل المدافع البنيني أنيست أدجاموسي هدف المغرب الثاني بطريق الخطأ في مرمى زميله رشاد شيتو عند الدقيقة 73 في ثاني مباريات منتخب بنين في الظهور الأول في النسخة التونسية 2004.

- 3 مدربين قادوا منتخب بنين في (كان) حيث كانت البداية مع الغاني سيسيل اتوكوايفيو في 2004 ’ ثم تولى الألماني رينهارد فابيتش في 2008 وأخيرًا الفرنسي ميشيل دوساييه في نسختي 2010 و2019.

- 8 كان أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك منتخب بنين في إحدى مشاركاته وجاء في النسخة التونسية 2004 ’ أما في ظهوره الرابع في مصر 2019 فقد استقبلت نصف هذا العدد (4 أهداف).

- يتصدر الثنائي رزاق أوموتويوسي وميكايل بوتي قائمة هدافي منتخب بنين الأربعة في نهائيات (كان) برصيد هدفين ’ حيث سجل الأول في مرمى كوت ديفوار وموزمبيق في نسختي 2008 و2010 والثاني في شباك غانا في الظهور الرابع في مصر 2004.

