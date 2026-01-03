بقيادة بنزيما، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

18 حجم الخط

يستضيف فريق اتحاد جدة نظيره التعاون، اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون



ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والتعاون، اليوم السبت الموافق 3 يناير 2026، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقررت قناة “ثمانية” الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي، تكليف المعلق فارس عوض بالتعليق على مباراة الاتحاد والتعاون التي ستذاع عبر قناة ثمانية 1.

ويحتل اتحاد جدة المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يأتي فريق التعاون في المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام التعاون

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: روجر فيرنانديز، فابينيو تافاريس، نجولو كانتي.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما، موسى ديابي.

اتحاد جدة بقيادة البرتغالي سيرجو كونسيساو نجح في تحقيق انتصارات متتالية ساهمت في تحسن مركزه بصورة نسبية على الرغم من أن حامل اللقب ما زال بعيدًا عن دائرة المنافسة، إذ ينافس الفريق على صدارة الترتيب، ولم يتعرض للخسارة منذ عشر جولات.

الاتحاد الذي عاد من تبوك بفوز ثمين وصعب أمام نيوم، يتطلع لتسجيل نتيجة مثالية أمام التعاون، متسلحًا بجاهزية عدد من نجومه بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة هداف الفريق وأبرز لاعبيه، إضافة إلى موسى ديابي، والهولندي ستيفين بيرغوين.

أما التعاون الذي يعيش فترة مثالية للغاية تحت قيادة البرازيلي شاموسكا، فقد نجح في تحقيق سلسلة رائعة من الانتصارات في تسع مباريات بعدما تعثر في الجولة الأولى فقط أمام النصر وتعادل في مباراة وحيدة، ليبدو منافسًا شرسًا على صدارة ووصافة الدوري، إذ يحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني الهلال، وثلاث نقاط عن المتصدر النصر.

