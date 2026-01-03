السبت 03 يناير 2026
رياضة

لعنة الفراعنة تصيب منتخب بنين قبل مواجهة مصر الإثنين المقبل

منتخب بنين،فيتو
أمم إفريقيا 2025، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية احتمالية غياب قائد الفريق ستيف مونيه، الذي تعرّض لوعكة صحية مفاجئة، بعد أيام قليلة من تعافيه من الإصابة بالإنفلونزا وعودته للمشاركة في مباراتي بوتسوانا والسنغال ضمن دور المجموعات.

وأوضح بيان أصدره الاتحاد البنيني أن اللاعب شعر بإعياء وارتفاع في درجة الحرارة في مساء اليوم التالي للمباراة الأخيرة، ما استدعى خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، مع التأكيد على أن موقفه من المشاركة أمام مصر لا يزال غير محسوم حتى الآن.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ أشار البيان ذاته إلى أن الشكوك تحيط أيضًا بمشاركة الظهير الأيسر ديفيد كيكي، الذي تعرض لإصابة في عضلة ربلة الساق خلال التدريبات الأخيرة، ما قد يحرمه من الظهور في المواجهة المنتظرة أمام الفراعنة.

يأتي هذا التطور ليضع الجهاز الفني لمنتخب بنين أمام تحد إضافي، خاصة أن ستيف مونيه يعد أحد الركائز الأساسية داخل الفريق، سواء من حيث الخبرة أو التأثير الفني داخل الملعب، في حين يمثل كيكي عنصرًا مهمًا في المنظومة الدفاعية.

مكافأة خاصة للاعبي بنين حال الفوز على مصر 

وذكر موقع "le matinal" البنيني أن رئيس اتحاد كرة القدم في بنين قام بخطوة قوية لتحفيز لاعبيه قبل مباراة دور الـ16 ضد مصر.

وأضاف أنه تم وعد اللاعبين بمكافأة استثنائية قدرها 300 ألف يورو في حال تأهلهم إلى ربع النهائي.

أبرز عناصر القوة بمنتخب بنين 

ويملك منتخب بنين 3 عناصر قوية في خط الهجوم، هم: ستيف مونيي، مهاجم أنطاليا سبور التركي وهو  الذي صنع هدف الفوز على بوتسوانا في كأس الأمم الأفريقية.

ومن العناصر التي يعتمد عليها مدرب بنين إييجون توسين، مهاجم لوريان الفرنسي.

ويعد رودلوفو أولوكو، من أهم العناصر في كتيبة منتخب مالي، بجانب أندرياس هونتوندجي لاعب سانت بولي الألماني وأوليفير فيردون لاعب لودوجوريتس البلغاري،وسيدريك هونتوندجي لاعب نادي بانديرماسبور التركي.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

حسام حسن يستقر على ثلاثي هجوم مصر أمام بنين

فيما استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على الدفاع بالقوة الضاربة في الخط الهجومي لمنتخب مصر في المباراة القادمة أمام بنين، في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن ينوي الدفع بالثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، كمثلث هجومي في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام بنين، خاصة أن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والخاسر فيها يودع بطولة الأمم الإفريقية عائدًا إلى بلاده مباشرة.

وبحسب المصدر، فإن حسام حسن ينوي الدفع بتريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ومحمد صلاح جناح أيمن وعمر مرموش في مركز رأس الحربة، وخلفهم إمام عاشور في مركز 10 أسفل رأس الحربة.

