أخبار مصر: المنتخب الوطني يواجه بنين، 30 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم، تفاصيل طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص، إيمان الزيدي تثير الجدل بإعلان انفصالها عن عبد المنصف
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
منتخب مصر يواجه بنين اليوم في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025
يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.
رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي
رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.
درجات الحرارة اليوم الإثنين في محافظات مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين والتي تنخفض انخفاضا ملحوظا، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة على العقارات لرفع حد الإعفاء لـ 100 ألف جنيه
تستأنف اليوم الإثنين الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة.
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال شرق الهند
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة ولاية أسام في شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح الإثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
أحمد أبو مسلم: صلاح كلمة السر أمام بنين، وأتخوف من المنتخبات الصغيرة
أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يمتلك إمكانيات استثنائية تجعله قادرًا على صناعة الفارق وتغيير نتيجة أي مباراة في لحظة، مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب المصري أفضلية كبيرة أمام أي منافس.
محافظ حضرموت: مهمتنا إعادة بناء المؤسسة الأمنية وترميم أجهزة السلطة
قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الإثنين: "مهمتنا هي إعادة بناء المؤسسة الأمنية".
الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف
أثارت الفنانة الشابة “إيمان الزيدي”، الجدل بعدما كتبت منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت خلاله انفصالها عن حارس مرمي نادي الزمالك السابق “محمد عبد المنصف”، بعد سبع سنوات من الزواج “على حد قولها”.
أبرزها مصر ضد بنين، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات حول العالم ويتصدرها مباريات أمم أفريقيا حيث يلعب منتخب مصر مع بنين في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب.
ترامب هدد بإسقاطها، كوبا تعلن مقتل 32 مواطنًا خلال الهجوم على فنزويلا
قالت الحكومة الكوبية أمس الأحد إن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا لضبط الرئيس نيكولاس مادورو من أجل محاكمته في الولايات المتحدة.
انتهاء أزمة تأخيرات مترو الخط الأول وعودة الحركة لطبيعتها غدا
تنتهي غدا المهلة التي أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والخاصة بأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي تم الإعلان عنها يوم 30 ديسمبر الماضي.
بعد تهديد ترامب، الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات صاروخية
أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الإثنين، بأن "الحرس الثوري" أجرى مناورات صاروخية دفاعية، في عدة مناطق بينها العاصمة طهران ومدينة شيراز، بالتوازي مع الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.
7 جنيهات انخفاضا في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق
سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، شمل سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟
وزير الطيران يعلن تفاصيل طرح 11 مطارًا للقطاع الخاص
أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تستهدف تحسين المطارات لزيادة حركة السياحة، معلقا: نخطط لطرح نحو 11 مطارا لإدارتهم من قبل القطاع الخاص، موضحا أن مصر لا تبيع أصول المطارات وإنما القطاع يدير فقط، وهناك تحالف ثلاثي لإدارة المطارات وتقدم إلينا أكثر من 62 تحالفا وسنختار الأفضل.
نائبة رئيس فنزويلا لـ ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب
وجهت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريجيز، التي كلفت بتولي رئاسة الدولة، رسالة عاجلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة: “أقول للرئيس ترامب إن شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام والحوار لا الحرب”.
30 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق
شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.
تبرعت بكل ذهبها، هاني رمزي يكشف حقيقة وصية والدته (فيديو)
كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل مؤثرة عن وصية والدته الراحلة، مؤكدًا أنها لم تترك أملاكًا أو ثروة كما أشيع، بل تبرعت بكل ما كانت تملكه من ذهب لمساعدة الفقراء والمحتاجين.
الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران
أفادت تقارير عبرية، فجر اليوم الإثنين، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على خطة الهجوم الجديدة على إيران، والتي سيطلق عليها "الضربة الحديدية".
بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟
تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي حديث موقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها الانفصال عن حارس المرمى محمد عبد المنصف زوج الفنانة لقاء الخميسي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.
