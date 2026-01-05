انتهاء أزمة تأخيرات مترو الخط الأول وعودة الحركة لطبيعتها غدا

الإثنين 05 يناير 2026
تنتهي غدا المهلة التي أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والخاصة بأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي تم الإعلان عنها يوم 30 ديسمبر الماضي.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد أعلنت أن خطوط المترو ستشهد بعض التأخيرات على مدار الساعة، على أن تعود حركة التشغيل إلى انتظامها الكامل عقب انتهاء مدة الأعمال المقررة.

المترو يوضح سبب تأخير القطارات على الخط الأول 

وأوضحت شركة المترو عبر إذاعتها الداخلية للمواطنين أن التأخيرات المتوقعة في القطارات ناتجة عن أعمال تمرير خطوط للمياه بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح على الخط الأول لمترو الأنفاق.

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان حتى المرج

وفي سياق آخر، تسعى وزارة النقل إلى الانتهاء من أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، وفق للخطة التي أعلنت عنها الوزارة، وذلك نظرا إلى عمله منذ سنوات دون تجديد أو تطوير.

تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول للمترو (حلوان - المرج)

وتتضمن أعمال تطوير الخط الأول للمترو على تطوير محطات الركاب وتزويدها بأحدث النظم الحديثة في الإشارات وأعمال التشغيل كما تضمن أعمال التطوير على تصنيع 55 قطارًا مكيفًا للعمل على الخط الأول من أجل تحديث الوحدات المتحركة بالخط لخدمة عدد أكبر من الركاب، ويجرى تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان، بدولة فرنسا لتشغيلها بشكل تجريبى بالخط الأول للمترو.

