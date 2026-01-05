منتخب مصر يواجه بنين اليوم في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواجهة حاسمة أمام منتخب بنين، ضمن مواجهات الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

مباراة لا تقبل القسمة على إثنين

منتخب مصر يدخل مباراة اليوم أمام بنين، رافعا شعار “أكون أو لا أكون” حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز على منتخب بنين، وانتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلمه لاستعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه منذ 15 عامًا، حيث توج بلقبه السابع والأخير في نسخة 2010 بأنجولا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

في المقابل، يسعى منتخب بنين لتحقيق المفاجأة وإقصاء منتخب مصر من الدور ثمن النهائي، سعيا لكتابة تاريخ جديد له في بطولة أمم إفريقيا بالتأهل للمرة الثانية للدور ربع النهائي، حيث كانت المرة الأولى التي تأهل فيها السناجب لربع النهائي في نسخة القاهرة 2019، حيث فاز على المغرب في ثمن النهائي بركلات الترجيح، وودع البطولة في ربع النهائي بالخسارة أمام السنغال بهدف.

منتخب بنين، فيتو

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة بنين

استعد منتخب مصر جيدا لمواجهة بنين، بعدما حصل على أسبوع كامل فاصل بين مباراته الماضية أمام أنجولا في ختام دور المجموعات، ومباراة اليوم في دور الـ16، ما منح الفرصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتحضير الجيد للقاء، ودراسة نقاط القوة والضعف في المنتخب البنيني ووضع الخطة المناسبة من أجل إسقاطه والإطاحة به خارج البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ضمن بطولة أمم إفريقيا 2025 اليوم الإثنين 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

