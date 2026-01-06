توقعات بتراجع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في 2026 لهذه الأسباب

18 حجم الخط

تشهد سوق السيارات الكهربائية العالمية تحولًا ملحوظًا في عام 2026، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو المبيعات بشكل كبير. وبعد سنوات من النمو المتسارع الذي دعمته الحوافز الحكومية القوية، تواجه الصناعة الآن مرحلة من التكيف مع تراجع الدعم وتغير أولويات السياسات وتحديات جذب المستهلك العادي.

انخفاض حاد في وتيرة النمو

توقع تحليل لـ"بلومبرج نيو إنرجي فاينانس" أن يشتري المستهلكون عالميا حوالي 24.3 مليون سيارة كهربائية خلال العام الجاري.

وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ ملحوظ، حيث تمثل زيادة بنسبة 12% فقط مقارنة بعام 2025، وهي وتيرة نمو تقل عن نصف معدل النمو البالغ 23% الذي سُجل العام الماضي.

ويصف خبراء القطاع، مثل "ناثان نيس" من مجموعة بوسطن الاستشارية، الفترة الحالية بأنها شتاء السيارات الكهربائية، مع توقعات بمرحلة صعبة خلال الأشهر المقبلة. وتجسد قرارات كبرى الشركات هذا التحول، حيث سجلت "فورد" خسائر وشطب أصول بقيمة 19.5 مليار دولار مرتبطة بإعادة هيكلة أعمالها الكهربائية، بما في ذلك تحويل شاحنتها الرائدة "F-150 لايتنينج" إلى نموذج هجين، في تراجع استراتيجي واضح.

أسباب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية

هناك العديد من الأسباب التي من المتوقع أن تدفع لتراجع مبيعات السيارات الكهربائية في 2026 والتي يأتي في مقدمتها سحب الإعفاء الضريبي الفيدرالي الأمريكي البالغ 7500 دولار، إلى جانب إضعاف معايير كفاءة الوقود، إلى تراجع حاد، حيث انخفضت المبيعات في نوفمبر 2025 بنسبة 41%، ومن المتوقع أن تنكمش السوق بنسبة 15% في 2026.

كما يأتي من بين الأسباب تقليص الدعم وتهدئة المنافسة في الصين، حيث خفضت الحكومة الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية إلى النصف لعام 2026، وفرضت قيودا على برامج استبدال السيارات، وتهدف هذه الخطوات إلى "تهدئة حرب الأسعار" وفقًا لخبراء القطاع، مما ساهم في توقع تباطؤ النمو إلى 13% فقط هذا العام.

كما ساهم تردد الاتحاد الأوروبي بشأن خطط التخلص التدريجي الصارمة من محركات الاحتراق الداخلي، وإعلانه تخفيف حظر بيعها ابتداءً من 2035، في إضعاف الزخم الداعم للتحول الكهربائي بالقارة.

عوامل التعافي المستقبلية

رغم المشهد الصعب، تظهر عوامل إيجابية تمهد للتعافي المتوقع خلال عامي 2027 و2028، تتمثل في انخفاض التكاليف الأساسية، حيث انخفضت أسعار البطاريات، المكون الأغلى، بنسبة 8% إضافية في 2025، مما يحسن الجدوى الاقتصادية.

ويأتي هذا بالإضافة إلى ظهور طرازات جديدة بأسعار ملائمة، من المقرر إطلاق عدة طرازات في 2026 تستهدف الشريحة الأكثر طلبًا في أمريكا (SUV متوسطة الحجم بسعر أقل من 35 ألف دولار)، مثل تويوتا C-HR الكهربائية وكيا EV3.

كما يأتي من أبرز العوامل أيضا مع تباطؤ النمو المحلي في الصين، تتجه الشركات الصينية بقوة للتصدير، حيث تخطط BYD وحدها لتصدير 1.6 مليون سيارة في 2026.

ويمثل تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية في 2026 مرحلة انتقالية حتمية، تتحول فيها من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على قوى السوق والابتكار والقدرة على تحمل التكاليف.

ورغم صعوبة المشهد القصير الأجل، فإن المسار الطويل الأجل للتحول الكهربائي يبقى قائما، مدعوما باستمرار تقدم التكنولوجيا وهبوط التكاليف.

