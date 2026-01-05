بعد تهديد ترامب، الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات صاروخية

18 حجم الخط

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الإثنين، بأن "الحرس الثوري" أجرى مناورات صاروخية دفاعية، في عدة مناطق بينها العاصمة طهران ومدينة شيراز، بالتوازي مع الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد.

وأفاد ناشطون إيرانيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسماع أصوات انفجارات صادرة على ما يبدو عن أنظمة الدفاع الجوي، وسط حديث عن تجارب صاروخية تجريها إيران خلال الليل.

وتداولت حسابات وناشطون، عبر منصات التواصل، مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنها ومضات نارية في السماء ناتجة عن المناورات الصاروخية التي ينفذها "الحرس الثوري".

وفي إطار التهديد المتبادل، نصبت السلطات الإيرانية في طهران، لوحة ضخمة تضمنت صورة تعبيرية لتوابيت مغلفة بعلمي إسرائيل والولايات المتحدة، وكتب عليها: "حافظوا على حياة جنودكم".



وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، حيث أشارت مصادر إلى انتقال طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني وسياسي متصاعد، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية واتساع دائرة الغموض بشأن المشهد الميداني في عدد من المدن الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد هدد النظام الإيراني بالتدخل لحماية المتظاهرين الإيرانيين، الذين خرجوا في احتجاجات واسعة منذ 7 أيام، وذلك بالتوازي مع تقارير عن عزم إسرائيل توجيه ضربة قاصمة للنظام الإيراني.

وقال ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة "جاهزة للتحرك" إذا قتلت إيران متظاهرين، وذلك عشية العملية الأمريكية لاعتقال حليف إيران، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التصريحات الأمريكية بأنها "متهورة"، وحذر من أن القوات المسلحة الإيرانية "على أهبة الاستعداد" في حال حدوث أي تدخل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.