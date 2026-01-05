الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محافظ حضرموت: مهمتنا إعادة بناء المؤسسة الأمنية وترميم أجهزة السلطة

محافظ حضرموت سالم
محافظ حضرموت سالم الخنبشي، فيتو
18 حجم الخط

قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الإثنين: "مهمتنا هي إعادة بناء المؤسسة الأمنية".

وشدد محافظ حضرموت على أنه "لا يوجد أي عنصر للانتقالي في حضرموت، وأنه تمت السيطرة الكاملة على حضرموت".

وقال محافظ حضرموت لـ"العربية" و"الحدث": "نحارب التخريب والتهريب بالمحافظة" مشيرًا إلى أنه "تم نهب الأجهزة في مطاري المكلا وسيئون".

وأضاف محافظ حضرموت أن مطار سيئون سيتم تشغيله قريبًا، مشددًا بالقول: "نعتمد على أبناء المحافظة والدعم السعودي غير المحدود.. سنفتح المجال للقاء كل المكونات بالمحافظة لإعادة البناء والتنمية".

وقال محافظ حضرموت إن "أولويتنا هي تطبيع الحياة العامة بالمحافظة.. سنعمل جاهدين على إعادة الخدمات بالمحافظة بكامل طاقتها".

وأضاف الخنبشي إلى أنه سيتحرك إلى المكلا لإدارة كل شؤونها، مشيرًا إلى أن الموقف الشعبي مساند للسلطة المحلية في المحافظة.

وقال إنه تم ضبط عناصر خارجة عن القانون كانت تحاول تهريب الأسلحة، مؤكدًا أن "قوات درع الوطن تضبط العناصر الخارجة عن القانون".

ودعا محافظ حضرموت أبناء المحافظة الذين انضموا للانتقالي للعودة لرشدهم وترك السلاح، مشيرًا بالقول: "نعمل على إعادة ترميم كل أجهزة السلطة المتضررة لممارسة مهامها".

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية لتقديمها كل أشكال المساعدة للمحافظة، مؤكدًا أن المساعدات السعودية كبيرة جدًا ولها أثر مهم وستصل للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ حضرموت حضرموت سالم الخنبشي تهريب الاسلحة قوات درع الوطن مطار سيئون

مواد متعلقة

مصر تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

السعودية تستجيب لطلب العليمي، عقد مؤتمر شامل في الرياض لبحث الحلول لقضية جنوب اليمن

السعودية تنشر قواتها البحرية قبالة سواحل اليمن لهذا الهدف

مسؤول حكومي إماراتي يؤكد اكتمال سحب قوات أبوظبى من اليمن

الأكثر قراءة

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

7 جنيهات انخفاضا في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي

بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟

درجات الحرارة اليوم الإثنين في محافظات مصر

الفنانة إيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلانها الانفصال عن حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف

محافظ حضرموت: مهمتنا إعادة بناء المؤسسة الأمنية وترميم أجهزة السلطة

خدمات

المزيد

ضوابط إجازة الوضع ومدتها وفقا لقانون الطفل

طن اليوريا العادي يرتفع 949 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 11 صنفًا أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل

ارتفاع جديد في سعر الفراخ اليوم الإثنين 5 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 5 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية