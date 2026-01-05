محافظ حضرموت: مهمتنا إعادة بناء المؤسسة الأمنية وترميم أجهزة السلطة

18 حجم الخط

قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الإثنين: "مهمتنا هي إعادة بناء المؤسسة الأمنية".

وشدد محافظ حضرموت على أنه "لا يوجد أي عنصر للانتقالي في حضرموت، وأنه تمت السيطرة الكاملة على حضرموت".

وقال محافظ حضرموت لـ"العربية" و"الحدث": "نحارب التخريب والتهريب بالمحافظة" مشيرًا إلى أنه "تم نهب الأجهزة في مطاري المكلا وسيئون".

وأضاف محافظ حضرموت أن مطار سيئون سيتم تشغيله قريبًا، مشددًا بالقول: "نعتمد على أبناء المحافظة والدعم السعودي غير المحدود.. سنفتح المجال للقاء كل المكونات بالمحافظة لإعادة البناء والتنمية".

وقال محافظ حضرموت إن "أولويتنا هي تطبيع الحياة العامة بالمحافظة.. سنعمل جاهدين على إعادة الخدمات بالمحافظة بكامل طاقتها".

وأضاف الخنبشي إلى أنه سيتحرك إلى المكلا لإدارة كل شؤونها، مشيرًا إلى أن الموقف الشعبي مساند للسلطة المحلية في المحافظة.

وقال إنه تم ضبط عناصر خارجة عن القانون كانت تحاول تهريب الأسلحة، مؤكدًا أن "قوات درع الوطن تضبط العناصر الخارجة عن القانون".

ودعا محافظ حضرموت أبناء المحافظة الذين انضموا للانتقالي للعودة لرشدهم وترك السلاح، مشيرًا بالقول: "نعمل على إعادة ترميم كل أجهزة السلطة المتضررة لممارسة مهامها".

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية لتقديمها كل أشكال المساعدة للمحافظة، مؤكدًا أن المساعدات السعودية كبيرة جدًا ولها أثر مهم وستصل للجميع.

