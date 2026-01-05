تبرعت بكل ذهبها، هاني رمزي يكشف حقيقة وصية والدته (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان هاني رمزي تفاصيل مؤثرة عن وصية والدته الراحلة، مؤكدًا أنها لم تترك أملاكًا أو ثروة كما أشيع، بل تبرعت بكل ما كانت تملكه من ذهب لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأوضح هاني رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد، أن والدته عاشت طوال حياتها زاهدة في نفسها، لا تشتري شيئًا لها، وكانت ترى دائمًا أن غيرها أولى بما تملك.

وأضاف الفنان هاني رمزي: «اللي كان في إيديها عمره ما كان ملكها، كانت بتوزع أي فلوس أو إيراد ييجي لها على الناس المحتاجة، ونادرًا لما كانت تفكر في نفسها».

وأشار إلى أنهم سألوا والدتهم يومًا عن ذهبها، فأخبرتهم أنها اضطرت لبيعه بسبب ضائقة مالية، قبل أن يكتشفوا لاحقًا أنها قامت بتوزيع قيمته على المحتاجين، في استمرار لنهجها الإنساني الذي عُرفت به طوال حياتها.

وأكد هاني رمزي أن والدته كانت مصدر خير لكل من حولها، حيث اعتادت زيارة أبنائها وهي محمّلة بالعطاء، وتطوف على الناس لتقديم المساعدة، مشددًا على أن ما قيل عنها في العزاء من محبة وكلمات طيبة يعكس حقيقة حياتها وسيرتها.

وفاة والدة هاني رمزي



وكان شقيق الفنان هاني رمزي قد أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن وفاة والدته، وكتب قائلا: الآن انطلقت روح والدتي من الأرض إلى السماء.. في سلام.. بعد جهاد طويل في الألم والمرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.