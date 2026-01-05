الإثنين 05 يناير 2026
رئيس كولومبيا يرد على اتهامات ترامب: توقف عن تشويه سمعتي

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تاجر مخدرات.

وقال بيترو على منصة إكس: "اسمي لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

وصرّح الرئيس الأمريكي في وقت سابق بأن عملية في كولومبيا مماثلة لتلك التي نُفذت في فنزويلا تبدو "فكرة جيدة"، متّهما بيترو بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة ومحذرا من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه إدارة ترامب في المنطقة، وندد بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "التي لا أساس قانونيا لها".

وبعدما حذّره، السبت، بالقول إنه يجب أن "ينتبه لنفسه"، وصف ترامب نظيره الكولومبي الأحد بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".

ومنذ بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، يتواجه الرئيسان بشكل منتظم بشأن قضايا مثل التعرفات الجمركية وسياسة الهجرة.

