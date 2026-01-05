الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب هدد بإسقاطها، كوبا تعلن مقتل 32 مواطنًا خلال الهجوم على فنزويلا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
قالت الحكومة الكوبية أمس الأحد إن 32 من مواطنيها قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على فنزويلا لضبط الرئيس نيكولاس مادورو من أجل محاكمته في الولايات المتحدة.

وأعلنت كوبا الحداد، يومي الخامس والسادس من يناير، وقالت إنه سيتم الإعلان عن ترتيبات الجنازة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في تصريح له على متن الطائرة الرئاسية، النظام هناك قائلًا: "يبدو أن كوبا على وشك السقوط".

 وفي اليوم السابق، أعلن ترامب مقتل الكثير من الكوبيين في العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة لاعتقال الزعيم الفنزويلي مادورو.

 

ووجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرا لقادة كوبا في أعقاب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن واشنطن ليست معجبة بالنظام الكوبي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد، قال روبيو: "تشكل الحكومة الكوبية مشكلة كبيرة، وهي في ورطة كبيرة. ولا أظن أن من الخفي أننا لسنا من أشد المعجبين بالنظام الكوبي".

 

واتهم روبيو كوبا بأنها "يديرها رجال غير أكفاء ومصابون بالشيخوخة" على حد وصفه، وادعى أن حراس مادورو  وأجهزة المخابرات في فنزويلا بأنها كانت "مليئة بالكوبيين"، وأن "هذه الجزيرة  استولت على فنزويلا".

