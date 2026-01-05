زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شمال شرق الهند

18 حجم الخط

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة ولاية أسام في شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح الإثنين، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال على مسافة ثلاثة كيلومترات خارج قرية دينج قرب الحدود الهندية مع بوتان، ووقع قرابة الساعة 04,17 صباحا (22,47 بتوقيت غرينتش الأحد).

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بحدوث هزة أرضية قوية في المنطقة، لكنها توقعت أن يكون عدد الأشخاص المتأثرين بها محدودا.

وتشهد هذه المنطقة زلازل كبيرة كل عام، وكانت موقعا لبعض أكبر الزلازل في الهند وأخطرها.

وتسبب زلزال عام 1950 في مقتل حوالى 4800 شخص في أسام والتيبت.

ويعتقد أن "زلزال أسام العظيم" عام 1897 كان من أقوى الزلازل التي ضربت الهند، وقد أسفر عن مقتل المئات في التلال النائية.

