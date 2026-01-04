أخبار الفن اليوم: شريف سلامة يكشف كواليس «جوازة ولا جنازة» مع نيللي كريم.. مي عز الدين تظهر لأول مرة مع زوجها ووالدته وشقيقته

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي..

تحدث الفنان شريف سلامة عن مشاركته في فيلم «جوازة ولا جنازة» مع الفنانة نيللي كريم، مؤكدًا أنه يقدم خلال العمل شخصية مختلفة وجديدة عن الأدوار التي قدمها سابقًا.



تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور تجمع الفنانة مي عز الدين، بزوجها أحمد تيمور ووالدته، حيث احتفلوا معًا برأس السنة الجديدة، كما تعد هذه الصور هي الأولى التي تجتمع فيها مي مع أسرة زوجها

فيلم الملحد، كشف الفنان الكبير حسين فهمي عن إعجابه بنص فيلمه الجديد "الملحد"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق عند استلام السيناريو، بل تحمّس كثيرًا للعمل فيه لما يحمله من محتوى يثير الفكر والنقاش.

وقّعت نقابة المهن التمثيلية بروتوكول تعاون مشترك مع المسرح الذهبي، يهدف إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لمسرح الطفل، وتقديم عروض مسرحية مصرية تعكس الهوية والثقافة المصرية، وتسهم في ترسيخ القيم المجتمعية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، وذلك في إطار دعم وتنمية المواهب الفنية الناشئة.





نعت نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية، ببالغ الحزن والأسى، السيناريست الراحلة هناء عطية، التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة، تركت خلالها بصمة مميزة في مجال الكتابة الدرامية.

أطلق الفنان محمد رمضان، مسابقة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاختيار عدد من متابعيه لحضور حفله، الذي يحيه غدًا باستاد القاهرة

تستعد المطربة أصالة والفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “زي زمان”، تشهد عودة التعاون بينهما، بعد أن قدما سويًا أغنية “سبب فرحتي” عام 2024، والتي حققت نجاحا كبيرا

ومن المفترض أن يتم طرح أغنية “زي زمان”، عبر القناة الرسمية للمطربة أصالة والمطرب أحمد سعد بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم الأربعاء المقبل.

