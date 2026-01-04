نقابة المهن التمثيلية توقّع بروتوكول تعاون مع المسرح الذهبي لإطلاق أكاديمية متخصصة لمسرح الطفل

18 حجم الخط

وقّعت نقابة المهن التمثيلية بروتوكول تعاون مشترك مع المسرح الذهبي، يهدف إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لمسرح الطفل، وتقديم عروض مسرحية مصرية تعكس الهوية والثقافة المصرية، وتسهم في ترسيخ القيم المجتمعية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، وذلك في إطار دعم وتنمية المواهب الفنية الناشئة.

ويأتي هذا التعاون إيمانًا بأهمية مسرح الطفل ودوره التربوي والثقافي في بناء الوعي وتنمية الخيال والإبداع، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية متكاملة في التمثيل، والأداء الحركي، والصوت، والارتجال، مع التركيز على إنتاج أعمال مسرحية مستوحاة من التراث المصري والحكايات الشعبية والواقع الثقافي المصري، وبما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو دعم الحركة المسرحية، واكتشاف المواهب الصغيرة وصقلها، وتقديم محتوى فني هادف يحمل الطابع المصري الأصيل، بما يسهم في بناء مستقبل فني واعٍ ومتميز لمسرح الطفل في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.