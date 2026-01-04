محمد رمضان يحيي حفله غدا في استاد القاهرة

18 حجم الخط

يحيي النجم محمد رمضان حفلا غنائيا كبيرا غدا الإثنين في استاد القاهرة ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل محمد رمضان في استاد القاهرة

ومن المفترض أن يقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها نمبر وان، الملك، السلطان، انساي وغيرهم

وكان أعلن الفنان محمد رمضان عن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، والتي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج.

وأشارت الجهات المنظمة إلى أن الإقبال على حجز التذاكر بدأ فور طرحها إلكترونيًا، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها "نمبر وان" بين الجاليات العربية في أوروبا.

وسيقدم رمضان خلال هذه الجولة مجموعة من أشهر أغانيه مثل "نمبر وان"، "يا حبيبي"، و"مافيا"، بالإضافة إلى مفاجآت غنائية جديدة.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة رمضان للتوسع عالميًا، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في حفلاته الأخيرة داخل مصر والوطن العربي.

