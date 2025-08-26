أشرف زكي ومسعد فودة يشهدان توزيع جوائز مسابقة السيناريو التلفزيوني (صور)

شهدت نقابة السينمائيين حفل توزيع جوائز مسابقة السيناريو التلفزيوني بحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ونقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة، وبحضور المخرج محمد النقلي ودكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الأسبق.

جوائز مسابقة السيناريو التلفزيوني

وقد أكد الدكتور أشرف زكي بأن المسابقة تعد بادرة طيبة للنهوض بمستوى السيناريو التلفزيوني والكشف عن الموهبين فى مجالات المسلسل الاجتماعي الكوميدي، وتعاون مشترك بين النقابتين الممثلين والسينمائيين حيث احتضنت السينمائيين الحفل وبدعم كبير من الصديق مسعد فودة.



ومن جانبه أكد مسعد فودة بأن التعاون بين النقابتين ليس وليد اللحظة بل هو هدف أسمى نسعى إليه للنهوض بكل ما هو مفيد للحركة الفنية ولهذا البلد.



ومسابقة السيناريو التلفزيوني هي واحدة من مسابقات عدة نتبناها ونسعى لأن تكون لها نتائج طيبة مثل منصة السينمائيين التي نعد لإعلان نتائجها فى مهرجان الغردقة القادم.



وقد أعلنت نتائج المسابقة التي تقام تحت رعاية "أيه ميديا للإنتاج الفني" وبحضور المهندس علي إبراهيم رئيس مجلس إدارتها الذي أكد دعمه الكامل للفائزين حيث إن الفكرة تعتمد على تبني المواهب الشابة وتشجيعها وصقلها، حيث تقدم للمسابقة 120 سيناريو تم تصفيتهم الى 12 سيناريو وبعد كتابة الحلقات وصل العدد النهائي الى أربعة سيناريوهات منحت الجوائز.



أما الفائزون فهم: المسلسل الاجتماعي وفاز بالمركز الأول مسلسل "عزيزة" للمؤلف محمد حسني

والثاني مسلسل"أحلام" للمؤلف أحمد الزاوي.



وفى المسلسل الكوميدي فاز بالمركز الأول مسلسل "نار هادئة" للمؤلفين ساندي أشرف ومحمود مخلص، ثم بالمركز الثاني مسلسل "حوامل جاردن سيتي" للمؤلف أمير محمد.

وكشف المهندس علي إبراهيم عن قيمة الجوائز مؤكدا بأن الدعم للمسلسل الأول يصل إلى 500 ألف جنية يمنح الفائز 50 ألفًا كمقدم والثاني 400 ألف يمنح منها الفائز 40 ألفًا.



لجنة التحكيم، فقد ضمت أسماءً لها ثقلها الكبير وخبرتها الطويلة في مجال الدراما التلفزيونية، المخرج القدير محمد النقلي، أحد أبرز المخرجين في مجال الدراما المصرية، ومعه الكاتب والسيناريست حاتم حافظ المعروف بكتاباته النقدية والإبداعية، وكذلك المؤلف أحمد صبحي الذي قدم العديد من الأعمال المميزة للدراما.

