تعرف على إيرادات فيلم الملحد ليلة أمس

تراجعت إيرادات فيلم الملحد بالسينمات المصرية ليلة أمس بشكل ملحوظ، حيث بلغت إيراداته 540 ألف جنيهًا فقط، في الوقت الذي حقق فيه خلال الأيام الماضية قرابة الثلاثة ملايين جنيه

قصة فيلم الملحد

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

أبطال فيلم الملحد

فيلم "الملحد" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

قرار محكمة القضاء الإداري بشأن فيلم الملحد

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أكدت في حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص الفيلم أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدَّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.

وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».

وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.

وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.

