حسين فهمي ونجلاء بدر وكريم السبكي يحتفلون بعرض فيلم الملحد

حرص الفنان حسين فهمي والفنانة نجلاء بدر والمخرج والمنتج كريم السبكي والمنتج أحمد السبكي، على حضور الاحتفال بعرض فيلم الملحد، حيث يقام عرض خاص للعمل حاليا، في أحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض حضورا مكثفا من وسائل الإعلام المصرية والعربية، وتحدث حسين فهمي عن مشاركته في الفيلم، معبرا عن سعادته للمشاركة في عمل يناقش موضوع هام.

وأضاف أنه لم ينزعج من الجدل الذي أثير حول الفيلم قبل عرضه.

من جانب آخر حضر الكاتب الصحفي والسيناريست إبراهيم عيسى العرض الخاص لفيلم الملحد، حيث كان عيسى في مقدمة الحضور رفقة المخرج ماندو العدل.

ورفض عيسى الحديث لوسائل الإعلام الموجودة لتغطية العرض، واكتفى بجملة قصيرة حيث قال: "اليوم بلا أسئلة وادعو الجمهور أن يشاهد فيلم الملحد ويستمتع، واتمنى ان ينال الفيلم إعجاب الجمهور".

ويعرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

أبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

قرار محكمة القضاء الإداري

وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص الفيلم أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.

