عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها بمهرجان المسرح المصري

انتقدت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، اسم والدها المخرج الراحل جلال الشرقاوي.

وقالت عبير الشرقاوي على صفحتها بـ"فيس بوك": "لما نقابة المهن التمثيلية تتناسى ذكر اسم رائد من رواد المسرح العربي جلال الشرقاوي وتذكر كرم مطاوع وسعد أردش سميحة أيوب وسهير البابلي وتتناسى ذكر اسم الأستاذ جلال الشرقاوي في أغنية تامر حسنى يبقى النقابة خسرت كتير".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة بما كتبته حيث قال متابع: "أكيد الأستاذ جلال الشرقاوي قامة فنية عربية كبيرة يعد من ركائز الفن العربي وهو أكبر من أي تكريم رحمه الله آنسه الله عوضه الله الجنة".

وتابعت أخرى: "الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي الله يرحمه قيمة وقامة ولا يحتاج إلى تكريم من أي حد كفاية إنه في قلوبنا لحد دلوقتِ".

كما أيد متابع انتقاد ابنة المخرج الراحل وقال: "فعلًا والله عندك حق جلال الشرقاوي علم من أعلام الفن والمسرح المصري والعالمي بلا منازع".



وتابع ناشط: "الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي يستحق كل تكريم وهو أستاذ لهؤلاء المكرمين، لعل معظمهم لا يعرفون ذلك، ندعو النقابة إلى احقاق الحق، وإعطائه لأهله، رحم الله الرحل العظيم الأستاذ جلال الشرقاوي وبارك الله في ذريته".

كما كتب آخر من العراق وقال: "الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي هرم من أهرامات المسرح في مصر الحبيبة وأنا كعراقي أقول إن الأستاذ جلال الشرقاوي له محبوه في العراق ومتابعين لكل أعماله في المسرح أو في التلفزيون".



واختتم ناشط: "الأستاذ جلال الشرقاوي يحتاج أوبريت لوحده، وتجاهل اسم الأستاذ الكبير جلال الشرقاوي أحد أعمدة المسرح العربي في أي عمل يُكرّم رواد الفن هو خسارة للنقابة قبل أن يكون تجاهلًا لشخصه فبصماته لا تُمحى وتاريخه شاهد على جيل كامل من الإبداع والتجديد الأسماء العظيمة لا تحتاج من يذكرها، فهى باقية في ذاكرة الفن وجمهوره ما بقي المسرح حيًّا".

وأقيم الأسبوع الماضي حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.

وتحول المهرجان إلى مظاهرة حب وتكريم لنجوم ورموز المسرح المصري، من يعقوب صنوع إلى سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام، وذلك من خلال أغنية "حكاية مسرح" التي قُدِّمت ثلاث مرات متتالية؛ الأولى عبر الشاشة كـ"كليب" صُنع بالذكاء الاصطناعي، التقى خلاله تامر حسني بنجوم وفناني المسرح المصري، والثانية من خلال غنائه لها "لايف" أمام جمهور الافتتاح، والثالثة عندما أعاد تقديمها بمشاركة أكثر من 500 ممثل وممثلة من شباب الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان.

