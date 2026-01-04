حسين فهمي: لم أقلق من سيناريو "الملحد" بل تحمّست للعمل وأحببت النص

18 حجم الخط

فيلم الملحد، كشف الفنان الكبير حسين فهمي عن إعجابه بنص فيلمه الجديد "الملحد"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق عند استلام السيناريو، بل تحمّس كثيرًا للعمل فيه لما يحمله من محتوى يثير الفكر والنقاش.

سينما تشغل العقل وتفتح باب الحوار

وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار:

"هذه طبيعة السينما في الأساس، أن يكون هناك فيلم يخضع للنقاش بعد مشاهدته، فهذا هو دور السينما، وكذلك الحال في المسرحيات، يجب أن تُناقش مثل مسرحية أهلا يا بكوات. أنا أهتم بنوعية الأفلام والأعمال التي تحمل هذا الشكل من النقاش."

وأضاف أنه مؤمن بأن المشاهد لابد أن يشغّل عقله وفكره، وأن الأعمال الفنية القادرة على إثارة الحوار والتحليل هي التي تصنع فرقًا في الساحة السينمائية.

لقاء مع برتراند راسل وتجربة شخصية

واسترجع الفنان حسين فهمي تجربة شخصية، حيث التقى فيلسوفًا وملحدًا مشهورًا، قائلًا:"كنت في أمريكا أثناء حرب فيتنام، وكنا نشارك في تظاهرات ضد تلك الحرب مع الشعب الفيتنامي، والتقيت ببرتراند راسل صاحب كتاب 'لماذا لست مسيحيًا؟'، الذي تحدث فيه عن سبب إلحاده، وتعرفت من خلاله على كيفية تفكير فيلسوف ومفكر ملحد."

تقدير الأداء التمثيلي لفريق العمل

وأعرب عن سعادته بتجسيد شخصيته، مشيرًا إلى جودة الأداء التمثيلي لبقية فريق العمل:

"الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة. صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة، وأحمد حاتم ممثل متميز، وقد عملت معه كثيرًا في عدة أعمال."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.