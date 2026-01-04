الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حسين فهمي: لم أقلق من سيناريو "الملحد" بل تحمّست للعمل وأحببت النص

حسين فهمي: لم أقلق
حسين فهمي: لم أقلق من سيناريو "الملحد" بل تحمّست للعمل
18 حجم الخط

فيلم الملحد، كشف الفنان الكبير حسين فهمي عن إعجابه بنص فيلمه الجديد "الملحد"، مؤكدًا أنه لم يشعر بالقلق عند استلام السيناريو، بل تحمّس كثيرًا للعمل فيه لما يحمله من محتوى يثير الفكر والنقاش.

سينما تشغل العقل وتفتح باب الحوار

وقال فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار:
"هذه طبيعة السينما في الأساس، أن يكون هناك فيلم يخضع للنقاش بعد مشاهدته، فهذا هو دور السينما، وكذلك الحال في المسرحيات، يجب أن تُناقش مثل مسرحية أهلا يا بكوات. أنا أهتم بنوعية الأفلام والأعمال التي تحمل هذا الشكل من النقاش."

وأضاف أنه مؤمن بأن المشاهد لابد أن يشغّل عقله وفكره، وأن الأعمال الفنية القادرة على إثارة الحوار والتحليل هي التي تصنع فرقًا في الساحة السينمائية.

لقاء مع برتراند راسل وتجربة شخصية

واسترجع الفنان حسين فهمي تجربة شخصية، حيث التقى فيلسوفًا وملحدًا مشهورًا، قائلًا:"كنت في أمريكا أثناء حرب فيتنام، وكنا نشارك في تظاهرات ضد تلك الحرب مع الشعب الفيتنامي، والتقيت ببرتراند راسل صاحب كتاب 'لماذا لست مسيحيًا؟'، الذي تحدث فيه عن سبب إلحاده، وتعرفت من خلاله على كيفية تفكير فيلسوف ومفكر ملحد."

تقدير الأداء التمثيلي لفريق العمل

وأعرب عن سعادته بتجسيد شخصيته، مشيرًا إلى جودة الأداء التمثيلي لبقية فريق العمل:
"الورق أسعدني، والشخصية كانت مميزة، والفنانون قدموا أدوارًا رائعة. صابرين قدّمت دورًا عظيمًا، ومحمود حميدة، وأحمد حاتم ممثل متميز، وقد عملت معه كثيرًا في عدة أعمال."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسين فهمي الفنان حسين فهمي فيلم الملحد اخبار الفن لميس الحديدي برنامج الصورة

مواد متعلقة

تعرف على إيرادات فيلم الملحد ليلة أمس

إيرادات فيلم "الملحد" في أول أيام عرضه بالسينمات

حسين فهمي ونجلاء بدر وكريم السبكي يحتفلون بعرض فيلم الملحد

قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الهلال يتخطى ضمك بثنائية ويتصدر الدوري السعودي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية