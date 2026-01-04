الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مي عز الدين تظهر لأول مرة مع زوجها ووالدته وشقيقته

مي عز الدين
مي عز الدين
18 حجم الخط

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور تجمع الفنانة مي عز الدين، بزوجها أحمد تيمور ووالدته، حيث احتفلوا معًا برأس السنة الجديدة، كما تعد هذه الصور هي الأولى التي تجتمع فيها مي مع أسرة زوجها 

 

من جانب آخر أثار التأجيل المفاجئ لمسلسل “قبل وبعد” للفنانة مي عز الدين، حالة من التساؤلات حول مصير العمل، الذي كان من المفترض أن يشارك في سباق دراما رمضان المقبل.

 


وكان أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـ مي عز الدين، اجتمعوا مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك.

أبطال مسلسل قبل وبعد 

مسلسل “قبل وبعد” بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، وتتعرض مي عز الدين خلال أحداث العمل لعقدة نفسية.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي عز الدين اطلالت مي عز الدين الفنانة مي عز الدين

الأكثر قراءة

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

المغرب تفوزعلى تنزانيا بهدف دياز وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية