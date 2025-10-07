المهن التمثيلية تهنئ خالد العناني: مصري عربي يسطر صفحة جديدة في تاريخ اليونسكو

هنأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة (اليونسكو)، ليصبح أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع.

نقابة الممثلين تهنئ الدكتور خالد العناني

وأكدت النقابة في بيان لها: أن هذا الفوز لا يُعد مجرد إنجاز شخصي، بل انتصارًا للثقافة المصرية والعربية بكل ما تحمله من عمق حضاري وإرث إنساني خالد، ورسالة تؤكد أن القوة الناعمة المصرية لا تزال قادرة على قيادة المشهد الثقافي والفكري عالميًّا.

وأضافت، أن تتويج الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يُعيد تأكيد ريادة مصر، بلد الحضارة والتاريخ، في كل ما يتصل بالفكر والفن والمعرفة، مشيرةً إلى أن النقابة تعتبر هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز لكل فنان ومثقف عربي.

واختتم البيان بتأكيد دعم نقابة المهن التمثيلية الكامل لمعالي الدكتور خالد العناني في مهمته العالمية، متمنية له كل التوفيق في رفع راية الثقافة العربية داخل أروقة المنظمة الدولية العريقة.

