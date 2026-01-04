الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد رمضان يطلق مسابقة للجمهور لحضور حفله باستاد القاهرة

محمد رمضان
محمد رمضان
18 حجم الخط

أطلق الفنان محمد رمضان، مسابقة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاختيار عدد من متابعيه لحضور حفله، الذي يحيه غدًا باستاد القاهرة

 

وكتب رمضان منشورا قال خلاله: “عايز تحضر حفلتي بكرا في ستاد القاهرة ادخل على آخر ريل عندي ع الانستجرام اللي فيه كاس العالم واكتب MR1.. هختار ٢٠ يحضروا بكرا الحفلة”

 

حفل محمد رمضان في استاد القاهرة 

ومن المفترض أن يقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها نمبر وان، الملك، السلطان، انساي وغيرهم 

وكان أعلن الفنان محمد رمضان عن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، والتي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد رمضان محمد رمضان حفل الفنان محمد رمضان

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يفوز علي كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

المزيد
الجريدة الرسمية