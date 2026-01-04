محمد رمضان يطلق مسابقة للجمهور لحضور حفله باستاد القاهرة

18 حجم الخط

أطلق الفنان محمد رمضان، مسابقة عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاختيار عدد من متابعيه لحضور حفله، الذي يحيه غدًا باستاد القاهرة

وكتب رمضان منشورا قال خلاله: “عايز تحضر حفلتي بكرا في ستاد القاهرة ادخل على آخر ريل عندي ع الانستجرام اللي فيه كاس العالم واكتب MR1.. هختار ٢٠ يحضروا بكرا الحفلة”

حفل محمد رمضان في استاد القاهرة

ومن المفترض أن يقدم محمد رمضان عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها نمبر وان، الملك، السلطان، انساي وغيرهم

وكان أعلن الفنان محمد رمضان عن تفاصيل جولته الغنائية الجديدة في القارة الأوروبية، والتي تشمل عدة مدن كبرى خلال الموسم الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة من العاصمة الفرنسية باريس، تليها حفلات في لندن، برلين، وميلانو، لتنتهي في مدينة أمستردام بهولندا. ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على التجهيزات التقنية والاستعراضات الراقصة التي سيقدمها رمضان لجمهوره في الخارج.

