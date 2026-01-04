خطوات عمل الخضار السوتيه على طريقة المطاعم

18 حجم الخط

طريقة عمل الخضار السوتيه، الخضار السوتيه من الأطباق الجانبية الشهية والصحية التي تقدم في أشهر المطاعم العالمية، وتتميز بمذاقها الغني وألوانها الزاهية وقوامها المتماسك دون أن تكون مسلوقة أو ذابلة.

وتعتمد طريقة المطاعم على الطهي السريع على نار عالية مع تتبيل متوازن يحافظ على القيمة الغذائية للخضروات ويبرز نكهتها الطبيعية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، خطوات تحضير الخضار السوتيه على طريقة المطاعم.

مكونات عمل الخضار السوتيه:

كوسة مقطعة شرائح

جزر مقطع عيدان رفيع

فلفل ألوان “أحمر وأصفر وأخضر”

بروكلي أو قرنبيط

فاصوليا خضراء

مشروم طازج

بصل أبيض أو بنفسجي اختياري

فصوص ثوم مفرومة ناعمً

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو زبدة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود طازج

رشة بابريكا

رشة زعتر أو روزماري

عصير ليمون أو خل بلسميك اختياري

رشة سكر صغيرة جدا

طريقة عمل الخضار السوتيه

طريقة تحضير الخضار السوتيه على طريقة المطاعم:

تغسل الخضروات جيدا وتصفى من الماء تماما.

تقطع الخضروات بأحجام متقاربة لضمان تسوية متساوية.

يفضل سلق بعض الخضار القاسية مثل البروكلي والجزر نصف سلقة لمدة دقيقتين فقط ثم وضعها في ماء بارد للحفاظ على اللون.

يسخن مقلاة غير لاصقة واسعة على نار عالية.

يضاف زيت الزيتون أو الزبدة ويترك حتى يسخن جيدا.

يضاف الثوم ويقلب سريعا دون أن يتغير لونه.

تضاف الخضروات حسب قساوتها الجزر والفاصوليا أولا، ثم البروكلي، وأخيرا الكوسة والفلفل والمشروم.

تقلب الخضار باستمرار لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تنضج مع الاحتفاظ بالقرمشة.

يضاف الملح، الفلفل، البهارات، ورشة السكر.

في النهاية يضاف عصير الليمون أو الخل البلسميك ويقول سريعا ثم ترفع من على النار.

لنجاح الخضار السوتيه مثل المطاعم، يجب استخدام نار عالية وعدم ترك الخضار لفترة طويلة في المقلاة.

عدم تكديس الخضار داخل المقلاة حتى لا تفرز ماءها.

تقليب الخضار باستمرار للحفاظ على اللون والطعم.

إضافة التوابل في نهاية الطهي وليس في البداية.

استخدام زيت زيتون عالي الجودة أو زبدة غير مملحة.

يقدم بجانب الأرز أو البطاطس المقلية واللحوم بأنواعها حسب الرغبة.

