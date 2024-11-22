طريقة عمل شوربة الخضار، لذيذة ومهمة لتقوية المناعة

طريقة عمل شوربة الخضار، شوربة الخضار من الأطباق الشهيرة التى لها مذاق مميز وشعبية كبيرة، فهى ذات مذاق طيب وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل شوربة الخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، فهى مهمة لتقوية المناعة وتغذية الكبار والصغار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شوربة الخضار.

مكونات عمل شوربة الخضار:-

2 ثمرة جزر متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

2 بطاطس متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 كوسة متوسطة، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 بصل مفروم ناعم

1 فص ثوم مفروم

1 كوب من الفاصوليا الخضراء المقطعة

1 كوب من البروكلي (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

5 أكواب من مرق الدجاج أو الخضار

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة (اختياري)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

شوربة الخضار

طريقة عمل شوربة الخضار:-

اغسلي جميع الخضروات جيدًا وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

في وعاء كبير على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي.

ثم أضيفي البصل المفروم وقلبي لمدة 2-3 دقائق حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبي لمدة دقيقة أخرى حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الجزر، البطاطس، الكوسة، الفاصوليا الخضراء (والبروكلي إذا كنتِ تفضلينه) إلى الوعاء وقلبي المكونات جيدًا.

اسكبي مرق الدجاج أو الخضار على الخضار في الوعاء واتركي الخليط يغلي.

بمجرد أن يبدأ المرق في الغليان، خففي النار واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 20-30 دقيقة حتى تنضج جميع الخضروات.

أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الذوق، وكذلك الكمون والكزبرة المطحونة إذا رغبت في ذلك.

بمجرد أن تنضج الشوربة وتصبح الخضار طريّة، قومي بسكبها في الأطباق وأضيفي عصير الليمون إذا رغبتِ. يمكن تقديم الشوربة مع الخبز المحمص.

يمكن إضافة بعض البروتينات مثل الدجاج أو العدس لزيادة القيمة الغذائية.

إذا كنت تفضلين شوربة ذات قوام ناعم، يمكن خلطها باستخدام الخلاط الكهربائي بعد طهيها.

وشوربة الخضار هى منجم من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وذلك لتنوع مكوناتها حيث تحتوى على الخضروات المختلفة والمهمة، لذا تهتم ربات البيوت بطرق تحضيرها خاصة فى فصل الشتاء لتقوية مناعة أفراد الأسرة وتدفئتهم.

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