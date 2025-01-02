طريقة عمل شوربة الخضار، طبق صحي سريع التحضير

طريقة عمل شوربة الخضار، من طرق الأطعمة الصحية، المناسبة لأفراد أسرتك هذه الأيام، مع انتشار عدوى نزلات البرد والفيروسات شديدة العدوى هذه الأيام.

تعد شوربة الخضار من الأكلات التي تدعم عمل الجهاز المناعي فهي عالية القيمة الغذائية، لأنها تحتوي على جميع أنواع الخضروات، مع إمكانية إضافة الفراخ مع شوربتها.



وبالتالي ستحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تحفز عمل الجهاز المناعي، وتحمي الجسم من العدوى الفيروسية.

ولذلك طريقة عمل شوربة الخضار، تعد من الوصفات الأساسية على كل سفرة؛ خاصة أنها من الأطباق سهلة التحضير، ولن يستغرق وقتا طويلا ولا جهدا في تحضيرها.



طريقة عمل شوربة الخضار بالفراخ

وفي التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل شوربة الخضار، بطريقة مختلفة وغنية بالكثير من الخضراوات، مع إضافة قطع من الفراخ المخلية، لأنها من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات المقوية للجهاز المناعي.

طريقة شوربة الخضار

مكونات شوربة الخضار

وتحتوي شوربة الخضار على أهم مجموعة من الخضراوات المقوية للمناعة، وهي:

الجزر

البطاطس

الفلفل الأحمر

البصل الأخضر

الثوم

الطماطم

البسلة

الليمون

الكوسة

البقدونس

مع إمكانية إضافة القليل من الشعرية، وهي من الإضافات التي تعطي للشوربة قوام ومذاق مميز.

قطع صغيرة من الدجاج المخلي

ملح

فلفل

بهارات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كركم

مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

خطوات عمل شوربة الخضار

يشوح البصل في القليل من الزيت، ثم يضاف إليه الثوم، وعندما تتصاعد رائحة الثوم، ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب المستمر

نضيف بعد ذلك بقية الخضروات بالتتابع مع التقليب المستمر.

نضيف التوابل، ومكعب مرقة الدجاج مع التقليب المستمر.

نضيف الماء، حتى يغطي الخضروات تماما.

نغطي الحلة، ثم نتركها حوالي 5 دقائق على نار متوسطة.

نضيف بعد ذلك ملعقتين كبيرتين من الشعرية، ونغطي عليها مرة أخرى حتى تمام النضج.

نعصر عليها الليمون عند التقديم، حتى يعطي لها طعما مميزا، وكذلك يزيد من قيمتها الغذائية.

فوائد شوربة الخضار للصحة والجسم

شوربة الخضار مقوية للمناعة

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن شوربة الخضار من الأطباق الصحية والمغذية التي ينصح بتناولها في مختلف المراحل العمرية، فهي غنية بالفيتامينات، المعادن، الألياف، ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض. بفضل مكوناتها البسيطة والمرنة، تُعد شوربة الخضار خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة، مشبعة، وسهلة التحضير. في هذا التقرير، سنسلط الضوء على أبرز فوائد شوربة الخضار للصحة والجسم.

وتستعرض الدكتورة مروة، فيما يلي أبرز فوائد شوربة الخضار:

1. مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية

شوربة الخضار تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات مثل الجزر، البطاطس، الكوسا، البصل، الثوم، البروكلي، السبانخ، والطماطم، وكل نوع من هذه الخضروات يحتوي على عناصر غذائية فريدة تساهم في تعزيز صحة الجسم.

الجزر: غني بفيتامين (أ) ومضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة العيون والبشرة.

البروكلي: يحتوي على فيتامين (سي) والكالسيوم اللذين يدعمان المناعة وصحة العظام.

الثوم والبصل: يمتلكان خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يعزز المناعة.

2. تعزز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي شوربة الخضار على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتحسن حركة الأمعاء. تساعد الألياف أيضًا على الوقاية من مشاكل مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي. كما أن السائل الدافئ في الشوربة يساعد على تهدئة المعدة وتنظيم إفراز العصارات الهضمية، مما يجعلها وجبة مثالية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

3. تدعم فقدان الوزن

شوربة الخضار قليلة السعرات الحرارية وغنية بالماء والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون إلى فقدان الوزن. تناول طبق من شوربة الخضار قبل الوجبة الرئيسية يمكن أن يساعد في الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المستهلكة لاحقًا.

4. تعزز مناعة الجسم

تحتوي شوربة الخضار على فيتامينات ومضادات أكسدة تقوي جهاز المناعة وتساعد في محاربة الأمراض. فيتامين (سي) الموجود في الطماطم والبروكلي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد العدوى. إضافةً إلى ذلك، بعض التوابل مثل الزنجبيل والكركم (إذا تم إضافتهما للشوربة) لها خصائص مضادة للالتهابات تعزز المناعة.

5. تحسين صحة البشرة والشعر

بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات، يمكن لشوربة الخضار أن تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر. فيتامين (أ) وفيتامين (هـ) الموجودان في الجزر والطماطم يحافظان على نعومة البشرة ويمنعان ظهور التجاعيد. كذلك، المعادن مثل الزنك والحديد تعزز صحة الشعر وتمنع تساقطه.

6. دعم صحة القلب

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، كما أن مضادات الأكسدة في الطماطم والجزر تقلل من مستوى الكوليسترول الضار وتحسن صحة الأوعية الدموية. تناول شوربة الخضار بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

7. مناسبة لجميع الفئات العمرية

شوربة الخضار من الأطعمة التي تناسب الجميع، من الأطفال إلى كبار السن. فهي خفيفة على المعدة وسهلة المضغ والهضم، مما يجعلها مثالية للأطفال الصغار وكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في تناول الأطعمة الصلبة.

8. تحافظ على ترطيب الجسم

بفضل محتواها العالي من السوائل، تساهم شوربة الخضار في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصةً في فصل الشتاء عندما يقل استهلاك المياه. هذا الترطيب مهم للحفاظ على وظائف الجسم بشكل عام، بما في ذلك صحة الكلى والجلد.

9. دعم صحة العظام والمفاصل

تُعد شوربة الخضار مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والمفاصل. إضافة البروكلي أو السبانخ إلى الشوربة يعزز من محتواها الغذائي ويساهم في الوقاية من هشاشة العظام.

10. تقليل الالتهابات في الجسم

تناول شوربة الخضار يساعد على تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب. إضافة مكونات مثل الكركم أو الزنجبيل للشوربة يمكن أن يضاعف من تأثيرها المضاد للالتهابات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.