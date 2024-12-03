طريقة عمل شوربة الخضار.. صيدلية متكاملة لأسرتك فى الشتاء

طريقة عمل شوربة الخضار، شوربة الخضار من الأطباق التى كبرنا عليها حيث تقدمها ربات البيوت منذ زمن بعيد، وهى ذات مذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل شوربة الخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة، وبالتالى مهمة لجهاز المناعة في فصل الشتاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شوربة الخضار.

مكونات عمل شوربة الخضار:

1 حبة جزر (مبشورة أو مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة كوسا (مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة بطاطس (مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة بصل (مفرومة ناعمًا)

1 حبة طماطم (مفرومة)

1 كوب من الفاصوليا الخضراء (مقطعة)

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 مكعب مرق دجاج أو لحم (اختياري)

1 لتر من الماء أو مرق الخضار

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

أوراق كزبرة أو بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة الخضار، فيتو

طريقة عمل شوربة الخضار:

اغسلي جميع الخضروات جيدا، ثم قشري الجزر والبطاطس وقطعيها إلى مكعبات صغيرة، قطعي الكوسا والفاصوليا الخضراء إلى قطع صغيرة.

في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل المفروم، قلبي البصل حتى يصبح لونه ذهبيا.

أضيفي الجزر والبطاطس والكوسا والطماطم والفاصوليا الخضراء إلى القدر وقلبي لمدة 3-4 دقائق.

اسكبي الماء أو مرق الخضار في القدر وأضيفي مكعب المرق (إن كنتِ تستخدمينه).

اتركي المزيج ليغلي ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الخضروات.

بعد أن تنضج الخضروات، أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الرغبة.

يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لتحسين النكهة.

قومي بسكب الشوربة في أطباق التقديم وزينيها بالكزبرة أو البقدونس المفروم.

يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات الأخرى حسب المتاح لديك، مثل الفطر أو السبانخ.

لتكثيف الشوربة، يمكن خلط جزء منها بالخلاط ثم إعادته إلى القدر.

يمكن إضافة قطع من الدجاج أو اللحم المسلوق لتعزيز النكهة.

شوربة الخضار هي وجبة متكاملة مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتعد مثالية لموازنة النظام الغذائي في فصل الشتاء أو في أي وقت تحتاجين فيه إلى وجبة خفيفة وصحية.

يمكن إضافة الشيعرية أو اللسان عصفور لها، حيث يتم تحميرهم جيدا فى السمن وإضافة اى منهما الشوربة وهى تغلى وتنضج معها، وتقدم ساخنة.

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