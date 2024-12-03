الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل شوربة الخضار.. صيدلية متكاملة لأسرتك فى الشتاء

شوربة الخضار، فيتو
شوربة الخضار، فيتو

طريقة عمل شوربة الخضار، شوربة الخضار من الأطباق التى كبرنا عليها حيث تقدمها ربات البيوت منذ زمن بعيد، وهى ذات مذاق لذيذ وقيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل شوربة الخضار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة، وبالتالى مهمة لجهاز المناعة في فصل الشتاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شوربة الخضار.

 

مكونات عمل شوربة الخضار:

1 حبة جزر (مبشورة أو مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة كوسا (مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة بطاطس (مقطعة إلى مكعبات)

1 حبة بصل (مفرومة ناعمًا)

1 حبة طماطم (مفرومة)

1 كوب من الفاصوليا الخضراء (مقطعة)

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 مكعب مرق دجاج أو لحم (اختياري)
1 لتر من الماء أو مرق الخضار

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون (اختياري)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

أوراق كزبرة أو بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل شوربة الخضار 
طريقة عمل شوربة الخضار، فيتو 

طريقة عمل شوربة الخضار:

  • اغسلي جميع الخضروات جيدا، ثم قشري الجزر والبطاطس وقطعيها إلى مكعبات صغيرة، قطعي الكوسا والفاصوليا الخضراء إلى قطع صغيرة.
  • في قدر على النار، سخني الزيت النباتي وأضيفي البصل المفروم، قلبي البصل حتى يصبح لونه ذهبيا.
  • أضيفي الجزر والبطاطس والكوسا والطماطم والفاصوليا الخضراء إلى القدر وقلبي لمدة 3-4 دقائق.
  • اسكبي الماء أو مرق الخضار في القدر وأضيفي مكعب المرق (إن كنتِ تستخدمينه).
  • اتركي المزيج ليغلي ثم خففي الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج الخضروات.
  • بعد أن تنضج الخضروات، أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون حسب الرغبة.
  • يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لتحسين النكهة.
  • قومي بسكب الشوربة في أطباق التقديم وزينيها بالكزبرة أو البقدونس المفروم.
  • يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات الأخرى حسب المتاح لديك، مثل الفطر أو السبانخ.
  • لتكثيف الشوربة، يمكن خلط جزء منها بالخلاط ثم إعادته إلى القدر.
  • يمكن إضافة قطع من الدجاج أو اللحم المسلوق لتعزيز النكهة.
  • شوربة الخضار هي وجبة متكاملة مليئة بالفيتامينات والمعادن، وتعد مثالية لموازنة النظام الغذائي في فصل الشتاء أو في أي وقت تحتاجين فيه إلى وجبة خفيفة وصحية.
  • يمكن إضافة الشيعرية أو اللسان عصفور لها، حيث يتم تحميرهم جيدا فى السمن وإضافة اى منهما الشوربة وهى تغلى وتنضج معها، وتقدم ساخنة.
txt

طريقة عمل شوربة العدس، وجبة الشتاء لتدفية أسرتك

txt

طريقة عمل شوربة الخضار، لذيذة ومهمة لتقوية المناعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شوربة الخضار طريقة عمل شوربة الخضار مكونات عمل شوربة الخضار الشوربة الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل شوربة العدس، أكلة لذيذة وموفرة

طريقة عمل شوربة الكوارع، بخطوات سهلة والنتيجة مبهرة

طريقة عمل شوربة الجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية