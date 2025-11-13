طريقة عمل الملوخية الناشفة، أكلة مصرية بطعم الشتاء

18 حجم الخط



طريقة عمل الملوخية الناشفة، من الأكلات المصرية القديمة التي تحمل في طعمها ذكريات الزمن الجميل، فهي طبق شعبي يعبّر عن البساطة والدفء واللمة العائلية، خصوصًا في أيام الشتاء.







تُعتبر طريقة عمل الملوخية الناشفة، بديلًا مثاليًا للملوخية الخضراء في غير موسمها، وتتميز بمذاقها القوي ورائحتها المميزة التي تفتح الشهية.



في هذا التقرير، نستعرض طريقة عمل الملوخية الناشفة خطوة بخطوة، مع أهم الأسرار التي تجعلها بطعم الملوخية البلدي الأصلية.



المكونات الأساسية لعمل الملوخية الناشفة



لتحضير طبق ملوخية ناشفة لأسرة مكوّنة من أربعة أشخاص، نحتاج إلى المكونات التالية:

نصف كوب ملوخية ناشفة مطحونة ناعمًا.

5 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم (حسب الرغبة).

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة صغيرة من السمن البلدي (أو الزبدة حسب الذوق).

رشة ملح حسب الحاجة.

رشة فلفل أسود بسيطة.

عصير نصف ليمونة (اختياري لإضافة نكهة منعشة في النهاية).

طريقة الملوخية الناشفة

طريقة تحضير الملوخية الناشفة



تحضير المرق:

في البداية، يُفضل أن يكون المرق ساخنًا وغنيًّا بالنكهة، سواء كان من الدجاج أو اللحم، لأن الملوخية الناشفة تعتمد بشكل كبير على جودة المرق في إظهار الطعم الأصيل.

تحضير الطشة:

في مقلاة صغيرة، نضع السمن على نار هادئة، ثم نضيف الثوم المهروس مع الكزبرة الناشفة.

تُقلب المكونات حتى يتحول لون الثوم إلى الذهبي وتفوح رائحة "الطشة" الشهية التي تعتبر سر الملوخية المصرية الناجحة.

إضافة الملوخية:

في قدر آخر، نضع المرق الساخن على نار متوسطة، ثم نبدأ بإضافة الملوخية الناشفة تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تذوب تمامًا في المرق بدون تكوين تكتلات.

نخفض النار بعد الغليان، ونتركها تغلي برفق لمدة 5 دقائق فقط.

إضافة التقلية:

بعد أن تهدأ الملوخية قليلًا، نضيف خليط الثوم والكزبرة على الوجه، ونقلب بلطف لتتجانس النكهات.

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون في النهاية لإعطاء نكهة خفيفة منعشة، خصوصًا إذا كان الطبق يحتوي على لحم أو دجاج مسلوق.

التقديم:

تُقدَّم الملوخية الناشفة ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، ويمكن تقديمها أيضًا مع الدجاج المحمّر أو اللحم المسلوق لإكمال الوجبة.

الملوخية الناشفة

أسرار نجاح الملوخية الناشفة

نوع الملوخية: يجب اختيار الملوخية الجيدة ذات اللون الأخضر الغامق والرائحة الطبيعية. الملوخية الباهتة أو القديمة تفقد طعمها.

نسبة الملوخية إلى المرق: إذا كانت الكمية كبيرة من الملوخية، تصبح ثقيلة، لذا يجب ضبط القوام بحيث يكون لا خفيفًا جدًا ولا سميكًا.



التقلية: لا تُضاف في البداية، بل في النهاية حتى تحافظ على رائحتها القوية.

التحريك: يفضل استخدام مضرب سلك يدوي لضمان ذوبان الملوخية تمامًا دون كتل.

فوائد الملوخية الناشفة



الملوخية ليست مجرد أكلة تراثية، بل هي وجبة صحية غنية بالفوائد الغذائية:

تحتوي على الحديد والمغنيسيوم اللذين يساعدان في مقاومة فقر الدم.

غنية بـ الألياف التي تحسن الهضم وتقي من الإمساك.

تحتوي على فيتامين A وC اللذين يعززان المناعة ويحافظان على صحة البشرة والعينين.

تُعد وجبة مشبعة قليلة السعرات، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للحمية المتوازنة.

لمسات مصرية مميزة



في بعض القرى، تُطهى الملوخية الناشفة مع مرق الأرانب أو الحمام البلدي، وتُقدَّم بجانب الأرز بالشعرية. بينما في المدن، يفضل البعض إضافة ملعقة من الصلصة الطماطم الخفيفة أثناء الغلي لضبط اللون والنكهة. كل منطقة في مصر لها لمستها الخاصة، لكن القاعدة الذهبية تبقى واحدة: تقلية الثوم هي سر الطعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.