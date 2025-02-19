طريقة عمل شوربة الخضار، مقوية للمناعة وتبعث على الدفء

طريقة عمل شوربة الخضار، من طرق الاطعمة الصحية، المناسبة لأفراد أسرتك هذه الأيام، مع انتشار عدوى نزلات البرد والفيروسات شديدة العدوى هذه الأيام.





تعد شوربة الخضار من الأكلات التي تدعم عمل الجهاز المناعي، فهي عالية القيمة الغذائية، لأنها تحتوي على جميع أنواع الخضراوات، مع إمكانية إضافة الفراخ مع شوربتها.



وبالتالي ستحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تحفز عمل الجهاز المناعي، وتحمي الجسم من العدوى الفيروسية.

ولذلك طريقة عمل شوربة الخضار، تعد من الوصفات الأساسية على كل سفرة؛ خاصة أنها من الأطباق سهلة التحضير، ولن يستغرق وقتا طويلا ولا جهدا في تحضيرها.



طريقة عمل شوربة الخضار بالفراخ

طريقة شوربة الخضار

وفي التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل شوربة الخضار، بطريقة مختلفة وغنية بالكثير من الخضراوات، مع إضافة قطع من الفراخ المخلية، لأنها من الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات المقوية للجهاز المناعي.

مكونات شوربة الخضار

وتحتوي شوربة الخضار على أهم مجموعة من الخضراوات المقوية للمناعة، وهي:

الجزر

البطاطس

الفلفل الاحمر

البصل الاخضر

الثوم

الطماطم

البسلة

الليمون

الكوسة

البقدونس

مع إمكانية إضافة القليل من الشعرية، وهي من الإضافات التي تعطي للشوربة قوام ومذاق مميز.

قطع صغيرة من الدجاج المخلي

ملح

فلفل

بهارات حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كركم

مكعب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

خطوات عمل شوربة الخضار

يشوح البصل في القليل من الزيت، ثم يضاف إليه الثوم، وعندما تتصاعد رائحة الثوم، ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب المستمر

نضيف بعد ذلك بقية الخضروات بالتتابع مع التقليب المستمر.

نضيف التوابل، ومكعب مرقة الدجاج مع التقليب المستمر.

نضيف الماء، حتى يغطي الخضروات تماما.

نغطي الحلة، ثم نتركها حوالي 5 دقائق على نار متوسطة.

نضيف بعد ذلك ملعقتين كبيرتين من الشعرية، ونغطي عليها مرة أخرى حتى تمام النضج.

نعصر عليها الليمون عند التقديم، حتى يعطي لها طعما مميزا، وكذلك يزيد من قيمتها الغذائية.

طريقة عمل شوربة الكرنب



شوربة الكرنب

شوربة الكرنب هي طريقة لذيذة وصحية لفقدان الوزن. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة.

المكونات:

1 رأس ملفوف، مفروم

2 بصلة، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

2 لتر مرق الخضار

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

الطريقة:

سخني الزيت في قدر على نار متوسطة.

اضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي الملفوف وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي مرق الخضار والفلفل الأسود.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج الملفوف.

قدميها ساخنة.



طريقة عمل شوربة العدس



شوربة العدس الشتوية

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل شوربة العدس، كوجبة متكاملة العناصر الغذائية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل شوربة العدس، والتي تؤكد أنها الطريقة التي كانت تطهيها حماتها.



مكونات عمل شوربة العدس:

كوبين عدس أصفر مغسول

حبة بصلة متقطعة نصفين

جزرة مقطعة شرائح

حبة طماطم مقطعة نصفين

8 فصوص ثوم

3 معالق كبيرة صلصة طماطم

ربع ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كزبرة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

5 أكواب مرق دجاج

طريقة عمل شوربة العدس بالدقة بالخطوات



يوضع العدس والخضروات في قدر على النار.

يضاف المرق ثم يغلى الكل على نار متوسطة إلى أن تنضج المكونات مع بعض.

تطحن الشوربة الناضجة بمطحنة كهربائية ثم تعاد على النار.

في مقلاة على النار يسخن القليل من الزيت، ثم تضاف الصلصة والتوابل ويقلب الكل جيدا.

يضاف هذا المزيج إلى قدر العدس ويقلب الكل جيدا.

ثم تقدم مع الخبز المحمص بالهنا والشفا.



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