أمل عمار: المرأة المصرية ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة

تتقدم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بخالص التهنئة إلى نساء مصر والعالم بمناسبة حلول العام الجديد، متمنيةً أن يحمل الخير والسلام والاستقرار، وأن يكون عامًا حافلًا بالنجاحات للمرأة في مختلف المجالات.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وشريك فاعل في جهود التنمية الشاملة، مشيدةً بما حققته من مكتسبات غير مسبوقة في ظل دعم القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى قضايا المرأة اهتمامًا خاصًا وإيمانًا راسخًا بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن، وهو ما أسهم في تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار.

المجلس القومي للمرأة

وأشارت إلى أن العام الجديد يمثل فرصة متجددة لمواصلة العمل على دعم المرأة ورائدات الأعمال والفتيات، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، متمنيةً لنساء مصر والعالم مستقبلًا أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.

ويذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، قدم نصيحة للفتيات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاصة بالابتزاز الإلكتروني، وهي من أكثر الجرائم انتشارا فى وقتنا الحالى، وذلك ضمن حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

حيث تتعرض العديد من الفتيات إلى تهديد من قبل أشخاص مجهولة لإرسال صورهن أو استغلالهن فى أعمال منافية وهكذا وللأسف بعضهن يخشى من هذا التهديد ما يعرضن حياتهن للخطر وبالفعل هناك العديد اللاتي أقبلن على الانتحار بسبب الابتزاز الإلكتروني.

