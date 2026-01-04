الأحد 04 يناير 2026
رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20

الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 20 

1- آرسنال 48 نقطة
2- أستون فيلا 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 41 نقطة
4- ليفربول 33 نقطة
5- تشيلسي 30 نقطة
6- مانشستر يونايتد 30 نقطة
7- سندرلاند 29 نقطة
8- برايتون 28 نقطة
9- إيفرتون 28 نقطة 
10- برينتفورد 27 نقطة
11- كريستال بالاس 27 نقطة
12- فولهام 27 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة
15- بورنموث 23 نقطة
16- ليدز يونايتد 21 نقطة
17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة
18- وست هام 14 نقطة
19- بيرنلي 12 نقطة
20- وولفرهامبتون 6 نقاط 
 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

و تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 6 مباريات علي رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي


ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – 2:30 مساءً 
فولهام ضد ليفربول – 5 مساءً 
إيفرتون ضد برنتيفورد – 5 مساءً 
نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس 
توتنهام ضد سندرلاند – 5 مساءً 
مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 7:30 مساءً 

وكانت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز انطلقت أمس السبت بإقامة 4 مواجهات وجاءت النتائج كالتالي.. 

أستون فيلا 3-1 نوتنجهام فورست 

برايتون 2-0 بيرنلي 

وولفرهامبتون 3-0 وست هام يونايتد 

بورنموث 2-3 أرسنال

أهداف الدوري الإنجليزي 

وشهدت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إحراز 526 هدفا خلال 190 مباراة حصيلة مباريات الدور الأول للبريميرليج.

