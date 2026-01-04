الأحد 04 يناير 2026
سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

سلوت
سلوت
أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فولهام، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويغيب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب. 

تشكيل ليفربول أمام فولهام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

تذاع مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.
 

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 33 نقطة، أما فولهام، فيتواجد في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين.

الجريدة الرسمية