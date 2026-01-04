الأحد 04 يناير 2026
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
يحل ليفربول ضيفًا على فولهام، في الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويغيب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية والمقامة بالمغرب. 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكتيكي.

ويحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 33 نقطة، أما فولهام فيتواجد في المركز 12 برصيد 27 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين، مساء السبت.

وعلى صعيد آخر حذر سام ألارديس، المدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بشأن مستقبله مع الريدز، بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين أرني سلوت المدير الفني للفريق. 

كان محمد صلاح أشعل فتيل أزمة قوية داخل أروقة ليفربول بعدما أدلى بتصريحات نارية ضد مسؤولي ليفربول، وكذلك المدرب آرني سلوت، واتهمهم بالتخلي عنه، لتزداد التكهنات بشأن رحيله عن النادي.

وقال سام ألارديس، في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: “لا شك أن ليفربول سيبيع محمد صلاح إذا قدم نادٍ سعودي عرضًا مغريًا، لا وجود للولاء في عالم كرة القدم، سواءً للاعبين أو عندما يرغب النادي في التخلص منهم، لقد فعلوا ذلك من قبل”.

وواصل: “كم ربح ليفربول من بيع جوردان هندرسون؟ في العادة، كان سيكمل عقده ويرحل مجانًا، لكنهم حصلوا على ما يقارب 20 مليونًا”.

واختتم ألارديس تصريحاته قائلًا: “عندما تتلقى عرضًا، وتنظر إلى عمر اللاعب، سيسمح النادي برحيلك على الفور”.

