أخبار الرياضة اليوم: كاف يخطر نادي الزمالك بملعب مباراة المصري بالكونفدرالية والرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على رباعي خط الدفاع في تشكيلة الفراعنة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة منتخب بنين، في اللقاء المحدد له مساء الإثنين المقبل، ضمن مواجهات دور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

كأس أمم أفريقيا 2025، فاز منتخب السنغال، على نظيره السودان، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًّا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادمًا من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط، في إطار خطة إدارة النادي في دعم الفريق بأفضل العناصر استعدادًا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.

حقق فريق وولفرهامبتون فوزا هو الأول هذا الموسم في البريميرليج على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحدث المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي عن كواليس فترته القصيرة مع النادي الأهلي، والتي انتهت برحيله المفاجئ عن الفريق الأحمر بعد نحو 6 أشهر فقط من انضمامه في شتاء عام 2017.

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن ييس توروب مدرب الفريق أبلغ مسئولي القلعة الحمراء بموقفه النهائي من عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، مشيرا إلى أن المدرب الدنماركي طلب استمرار اللاعب لنهاية الموسم ورفض فكرة رحيله في انتقالات الشتاء التي بدأت رسميًا مطلع الشهر الجاري.

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسميًا مع الإيفواري فريدي مايكل، مهاجم فريق زيسكو الزامبي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير، في إطار سعي إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل استكمال منافسات الموسم الحالي.

كشفت تقارير صحفية مغربية عن مستجدات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل استكمال الموسم.

يناقش مسئولو ريال مدريد الإسباني، إمكانية التعاقد مع أحد نجوم منتخب إنجلترا خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءًا على طلب جود بيلينجهام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.