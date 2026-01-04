الأحد 04 يناير 2026
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي وتشيلسي
مانشستر سيتي وتشيلسي
الدوري الإنجليزي، تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 6 مباريات علي رأسهم قمة مانشستر سيتي ضد تشيلسي وفولهام ضد ليفربول. 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد – 2:30 مساءً –  قناة بى إن سبورت 1HD
فولهام ضد ليفربول – 5 مساءً –  قناة بى إن سبورت 1HD
إيفرتون ضد برنتيفورد – 5 مساءً –  قناة بى إن سبورت 3HD
نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس – 5 مساءً –  قناة بى إن سبورت 4HD
توتنهام ضد سندرلاند – 5 مساءً –  قناة بى إن سبورت 5HD
مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 7:30 مساءً –  قناة بى إن سبورت 1HD

وكانت مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز انطلقت أمس السبت بإقامة 4 مواجهات وجاءت النتائج كالتالي.. 

أستون فيلا 3-1 نوتنجهام فورست 

برايتون 2-0 بيرنلي 

وولفرهامبتون 3-0 وست هام يونايتد 

بورنموث 2-3 أرسنال

أهداف الدوري الإنجليزي 

وشهدت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إحراز 526 هدفا خلال 190 مباراة حصيلة مباريات الدور الأول للبريميرليج.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أستون فيلا صاحب الوصافة و7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث قبل مباراة الأخير اليوم أمام تشيلسي في ختام الجولة العشرين.

