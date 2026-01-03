السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

السنغال والسودان
السنغال والسودان
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، تقدم منتخب السنغال، على نظيره السودان،  بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

أهداف مباراة السنغال والسودان 

افتتح السودان التسجيل عن طريق عامر عبدالله في الدقيقة 6، فيما سجل  باب جاي هدفين للسنغال في الدقائق 29 و45+3.

تشكيل السنغال أمام السودان 

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

 

تشكيل السودان أمام السنغال

حارس المرمى: منجد النيل.

الدفاع: بخيت خميس- مصطفى كرشوم- محمد أحمد إرنق- شيدي بارجلان.

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- عمار طيفور- عامر عبد الله- والي الدين خضر.

الهجوم: محمد عبد الرحمن الغربال- أبو بكر عيسى.

مباراة السودان والسنغال

تذاع مباراة السودان ضد السنغال، عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"، وقناة "الجزائرية" المجانية على قمر "النايل سات"، وقناة "الرياضية المغربية".

وكان منتخب السودان تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بعد احتلاله المركز المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط. 

أما منتخب السنغال فتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السودان ضد السنغال مع الفائز من مباراة تونس ضد مالي  بدور ربع النهائي.

 

مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون  (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق  (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السنغال كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا منتخب السنغال السودان

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة السنغال والسودان في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

أستون فيلا يضرب نوتنجهام فورست بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي مؤقتا

حقيقة ترشيح محمود فايز لتدريب الزمالك خلفا لـ أحمد عبد الرؤوف

مصري أم أجنبي؟، مصدر بالزمالك يكشف عن خليفة أحمد عبد الرؤوف

أول تعليق من الزمالك على استقالة أحمد عبد الرؤوف

تصعيد عمار ياسر، تفاصيل مران الزمالك اليوم تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف

بعد إلغاء مران الأمس، الزمالك يستأنف تدريباته قبل مواجهة الاتحاد

انهيار كامل خلال أيام، بيان كارثي من جون إدوارد يصدم جمهور الزمالك

الأكثر قراءة

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإماراتي، الجزيرة يتأخر أمام شباب الأهلي بهدف في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

مقطع فيديو يوثق الواقعة، القبض على سائق موتوسيكل بتهمة سحل طفل بأسيوط

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إمام عاشور لموقع كاف: لم يعد هناك منتخب ضعيف في إفريقيا وجئنا لحصد اللقب

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

تفسير حلم كسر الزجاج في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads