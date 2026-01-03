بيراميدز يعلن رسميًّا التعاقد مع حامد حمدان

18 حجم الخط

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًّا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان قادمًا من صفوف نادي بتروجت ليدعم صفوف الفريق في خط الوسط، في إطار خطة إدارة النادي في دعم الفريق بأفضل العناصر استعدادًا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.

حامد حمدان ينضم إلى بيراميدز

ويبلغ حامد حمدان من العمر 25 عامًا وبدأ مشواره في نادي غزة، وأخيرًا بتروجت قبل الانضمام لنادي بيراميدز.

وسبق لحامد حمدان أن لعب 9 مباريات دولية بقميص المنتخب الفلسطيني وسجل هدفًا واحدًا.

بيراميدز يعلن موعد انتظام حامد حمدان في تدريباته

فيما كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، كواليس الحصول على توقيع الفلسطيني حامد حمدان، لاعب بتروجيت السابق، وانضمامه إلى الفريق في الميركاتو الشتوي، وموعد انتظامه في التدريبات.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تلفزيونية: "حامد حمدان، لاعب بتروجيت، سينضم إلى فريق بيراميدز مع بداية التدريبات، وسيعود الفريق إلى المران بعد يومين".

وأضاف المدير الرياضي للفريق السماوي، قائلًا إن سياسة بيراميدز في التعاقدات واضحة، حيث لا يتم الدخول في مفاوضات مع أي لاعب إلا في حال وجود حاجة فنية حقيقية له، مؤكدًا أنهم لا يتعاقدون مع لاعب لمجرد منافسة نادٍ آخر على ضمه.

وأكمل: "حامد حمدان لم يكن اسمه مرتبطًا بالزمالك فقط، بل كان محل متابعة من بيراميدز قبل ذلك، حتى سألت المدير الرياضي لبتروجيت عنه بعد متابعته في عدة مباريات".

وأتم هاني سعيد، تصريحاته قائلًا: "حامد حمدان يمتلك إمكانات جيدة، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتناسب مع احتياجات بيراميدز".

بيراميدز يخطف حامد حمدان

وأنهى مسؤولو نادي بيراميدز اتفاقهم مع نادي بتروجت لضم حامد حمدان مقابل ما يقرب من 50 مليون جنيه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

مفاوضات الأهلي والزمالك لضم حامد حمدان

يذكر أن الأهلي أيضًا قدم عرضًا جيدًا يصل لـ ٣٠ مليون جنيه للتعاقد مع الفلسطيني ولكنه أقل من عرض بيراميدز لضم اللاعب، وكان هناك تواصل من قبل المسؤولين بالنادي الأحمر مع مسؤولي بتروجت لحسم الصفقة قبل أن يحسم بيراميدز الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.