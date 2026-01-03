السبت 03 يناير 2026
رياضة

هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
الدوري الإسباني، أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت على ملعب "كورنيا إل برات" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-2026.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

ويبدأ برشلونة مباراة إسبانيول بالتشكيل التالي:

الصورة

ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إسبانيول لاكتساب دفعة معنوية قبل أن يبدأ مشواره في كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي مع أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء المقبل في نصف النهائي.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع مباراة برشلونة وإسبانيول اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 33 نقطة ويتواجد في المركز الخامس في جدول البطولة.

وعلى صعيد آخر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وإسبانيول في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفًا على إسبانيول، في مباراة الديربي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

حكم مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويدير الحكم فيكتور جارسيا فيردورا صافرة مباراة برشلونة وإسبانيول في ديربي كتالونيا المرتقب.

ويُعَدّ فيكتور جارسيا فيردورا أول حكم كتالوني يتولى مسؤولية إدارة مباراة الديربي بين فريقي برشلونة وإسبانيول، في خطوة قوية من جانب الاتحاد الإسباني.

