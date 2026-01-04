الأحد 04 يناير 2026
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
يستضيف مانشستر سيتي نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد على ملعب "الاتحاد" في قمة مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري.

ويغيب المصري عمر مرموش عن فريقه مان سيتي، حيث يتواجد مع المنتخب المصري للمشاركة في منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة بالمغرب.

 

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا، رودري، تيجاني ريندرز، ريان شرقي، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

 

 

ويملك مانشستر سيتي 41 نقطة، حيث تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة، بعد فوز أستون فيلا على نوتينجهام بنتيجة 3-1 مساء السبت فيما يمتلك فريق تشيلسي  30 نقطة في المركز الخامس، خلف ليفربول صاحب المركز الرابع بـ33 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب بـ48 نقطة بعد فوزه أمام بورنموث بنتيجة 3-2.

مانشستر سيتي أقوي خط هجوم في الدوري الإنجليزي

ويعد مانشستر سيتي صاحب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات الدور الأول.

وأحرز لاعبو مان سيتي 43 هدفا في مشوارهم في الدور الأول بالدوري الإنجليزي كأقوي خط هجوم بالبريميرليج ويليهم أرسنال بعدد 37 هدفا ثم مانشستر يونايتد بعدد 33 هدفا ويليهم تشيلسي بعدد 32 هدفا ثم ليفربول وأستون فيلا بعدد 30 هدفا.

